Kiralara yüzde 25 zam sınırı gelmişti! Bakan, "O kişileri kapsamıyor" deyip kiracılar için üzücü haberi verdi

Hükümet bugün itibariyle kira zam oranlarına yüzde 25 sınırı getirdi. Yeni sınırlamayla ilgili kafalarda birtakım soru işaretleri oluşurken, detayları Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum paylaştı. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Kurum, "Bu sene temmuz ayı itibarıyla seneye temmuza kadar kiraya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Yasanın ihlali halinde her iki tarafa ağır ceza var. Yasa, temmuz 2022 öncesi yapılmış yenileme/zam sözleşmelerini bağlamıyor. Temmuz 2022-Temmuz 2023 arasını bağlıyor" dedi. Kurum, kiracıyı farklı bahanelerle çıkarıp daha yüksek bedelle yeni kiracı getiren ev sahiplerine kiracının şikayeti üzerine halihazırda yasada varolan kira yasağı ve kira tazminatı gibi ağır cezalar uygulanacağını da belirtti.