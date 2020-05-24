  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırağı karşısında çaresiz kalan üretici yardım bekliyor

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çiftçilerin başlıca geçim kaynaklarından olan sebze ve meyveler kırağı nedeniyle zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 09:38:59 -
Kırağı karşısında çaresiz kalan üretici yardım bekliyor

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çiftçilerin başlıca geçim kaynaklarından olan sebze ve meyveler kırağı nedeniyle zarar gördü.


Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde havanın soğuk olmasıyla etkili olan kırağı, sebze ve meyveleri vurdu. Pancar, mısır, patates, fasulye ve erik gibi ürünleri etkileyen kırağı, üreticiyi zor durumda bıraktı. Aniden gelişen bu doğa olayı karşısında çaresiz kalan üretici yardım bekliyor.


Kırağı sebebiyle ürünleri hasar gören üreticilerden Mehmet Ersöz, "Seyitgazi’nin Karaören Mahallesi’nde çiftçilik yapıyorum. Dün gece kırağının düşmesiyle ürünlerimiz bayağı zarar gördü. Kırağı özellikle mısırları çok fena vurdu. Çiftçi olarak zor durumda kaldık. Fasulyelerimiz de dondan dolayı zarar gördü. Bu ürünlerin artık geri dönüşü yok" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı