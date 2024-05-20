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Ekonomi Kirada yüzde 25 sınırına ilişkin Bakan Şimşek'ten açıklama
Ekonomi

Kirada yüzde 25 sınırına ilişkin Bakan Şimşek'ten açıklama

Yeniakit Publisher
2024-05-20 11:27:00 -
Kirada yüzde 25 sınırına ilişkin Bakan Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2 yıldır süren yüzde 25 kira artışı uygulaması hakkında açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, 'Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Ekonomi gündemine ilişkin önemli mesajlar veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2 yıldır süren yüzde 25 kira artışı uygulaması hakkında da konuştu.

Bakan Şimşek, 'Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez.' dedi.

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Yorumlar

Emekli

Simdi kira artislarini seyredin emekli maasi 10 bin kiralar 15 binden basliyor ama alusmissin8z fakirin cebinden hirsizlik yapmaya borsada patronlar at kosturuyor spk ve maliye bakani elele vermis patronlarin usagi olmussunuz resmen milleti soyiyorlar hukumet herzaman ki gibi seyirxi hu halk bunlari unutmaz 2028 de 8smin8z bile anilmayacak by by olacaksiniz benki 24 yildir ak partiden nefret ettiysem gerisini soylemiyorum

Burak

20 bin kira verene, 40 bin lira kira vereceksin demek serbestliğine. emeklilere NAH.. vermem demek arasındaki tezat , insanların sinir sistemiyle acaip oynanıyor gibi geliyor bana.
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