Kirada yüzde 25 sınırına ilişkin Bakan Şimşek'ten açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2 yıldır süren yüzde 25 kira artışı uygulaması hakkında açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, 'Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez.' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.
Ekonomi gündemine ilişkin önemli mesajlar veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2 yıldır süren yüzde 25 kira artışı uygulaması hakkında da konuştu.
Bakan Şimşek, 'Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez.' dedi.