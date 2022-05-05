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Gündem Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu
Gündem

Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamları sonrası milyonlarca kiracının beklediği kira zam oranı da belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre sözleşmesi mayıs ayında yenilenecek kiracıya yapılabilecek zam oranı yüzde 34,46'yı geçemeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 10:34:00 - 2022-05-05 10:48:00
Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu beklenen nisan ayı enflasyon rakamlarını bugün saat:10:00'da açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı.

Kira artışları için baz alınan on iki aylık ortalamalara göre sözleşmesi mayıs ayında yenilenecek kiracıya yapılabilecek zam oranı yüzde 34,46'yı geçemeyecek.

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar?

Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %34,46

Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL

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