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Kiracıları sevindiren düzenleme yürürlüğe girdi! Yüzde 16'yı geçemeyecek

Ev sahiplerinin yıllık olarak koyduğu kira zamları karşısında beli bükülen kiracıları sevindiren düzenleme yürürlüğe girdi. Kiralar artık Yİ-ÜFE'ye göre değil, 12 aylık ortalama TÜFE’ye göre artacak. Eski düzenlemeyle yüzde 33.64 olabilecek kira artışı, yeni düzenlemeyle yüzde 16.33'ü geçemeyecek.

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:39
Kiracıları sevindiren düzenleme yürürlüğe girdi! Yüzde 16'yı geçemeyecek

Geçen hafta Meclis'ten geçerek yasalaşan Torba Kanun, bütün ev sahiplerinin ve kiracıların hesaplarını değiştirdi. Önceki yasaya göre kira artışları Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre belirleniyordu. Oysa yeni yasaya göre artış hesabı artık Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalarla yapılacak. Düzenleme 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bir başka deyişle 1 Ocak'tan itibaren kirasını artırması gereken kiracılar, Yİ-ÜFE'yi değil 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranını dikkate alacak. 2018'de Yİ-ÜFE yüzde 33.64, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE ise yüzde 16.33 olmuştu. Bu hesapla kiralar, 17 puan daha az artmış olacak.

Örnekle ifade etmek gerekirse 1000 lira olan kirasını 1 Ocak itibariyle artırması gereken bir kiracının kirası 1.336 lira yerine 1.163 lira olacak. Yani kirasını 173 lira daha az artıracak. Kirası geçen yıl 500 lira olan bir vatandaş da eski yasa geçerli olsaydı bu yıl 668 lira ödeyecekti. Ancak yeni yasayla bu kira 582 lira olacak. Diğer bir ifadeyle 500 liralık kirada artış miktarı 86 lira daha az olacak.

Hakkınızı arayın!

Ev sahiplerinin, kanunda izin verilenin üzerinde kiraları artırmak istemesi durumunda kiracıların konuyu yargıya taşıma hakları bulunuyor. Kiracı, kira bedelinin belirlenmesi amacıyla söz konusu taşınmazın bağlı olduğu bölgedeki Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açabilir. Ayrıca ev sahibinin kira dönemi bitmeden önce kiracıya yeni ve zamlı bir sözleşme imzalatması da kanuna aykırı. Bu durumda da kiracı Sulh Mahkemesi'ne başvurabilir. Mahkemenin belirlediği kira bedeli yeni sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren geçerli olur.

"%10-15'i geçemez"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan: "Kiralık konutta arz fazlası var. Dolayısıyla geçen yıl kiraya verdiğimiz bir yeri, bu sene aynı fiyata veremiyoruz. Genelde kira artışlarında yüzde 10-15 oranları uygulanıyor. Gelecek dönemde kira artışlarının bu oranları geçeceğini zannetmiyorum. Kiralamalar kış ayları nedeniyle zaten durgun."

'Kiracı ezilmeyecek'

Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı İbrahim Güllü: "Kira bedellerine enflasyonun üstünde zam yapılmasının önü kapatıldı, kiracı enflasyona ezdirilmeyecek. Bu da vatandaşın bütçesine katkı sağlayacak. Ev sahipleri de yüksek artış talep edip alamama sıkıntısı yaşamayacak. Adliyelerde, kira artışı ve kira bedellerinin ödenmemesine ilişkin çok sayıda dava var. Toplumsal açıdan da önemli bir düzenleme yapılmış oldu."

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:39
  1. Yİ-ÜFE
  2. Kiracı
  3. Ev sahipleri
  4. Sulh Hukuk Mahkemesi
  5. kira
  6. TÜFE
  7. Tüketici Fiyat Endeksi
  8. kira artışı

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