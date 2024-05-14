Kiracı olmak isteyen kredi notu peşinde koşacak

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların gün geçtikçe arttığı bir dönemde, ev sahipleri yeni bir güvence arayışına girdi. Artık ev sahipleri, kiralama sürecinde kredi notu raporu, SGK belgesi ve sicil kaydı gibi belgeler talep ediyorlar.

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar devam ediyor. 2022 yılında uygulamaya konulan ve 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek olan yüzde 25 zam sınırı, ev sahiplerini mağdur ediyor.

Binlerce ev sahibi, kiracılarının çok düşük kira bedelleri ödemelerine rağmen sınırlamaya tabi olduklarını belirtiyor. Bu sebeple, yüzde 25 zam sınırının bir an önce kaldırılması talep ediliyor.

Ayrıca, kiracılarını tahliye edemeyen ve uzayan dava süreçleriyle karşı karşıya kalan mağdur ev sahipleri, artık kiracılardan farklı birçok evrak talep ediyor.

Ev sahipleri kredi notu raporu, SGK belgesi ve sicil kayıt örneği talep ediyor.

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Ev sahipleri kiracılardan istedikleri evraklarla kendilerini güvence altına almayı amaçlıyor.

Ev sahiplerinin kiracısını istediği zaman çıkarabilmesini sağlayan tahliye taahhütnamesi artık her sözleşmede de bulunuyor

Binlerce ev sahibi kiracısıyla davalık olmuş durumda.

Ev sahipleri, artık kamuda çalışan memur bir kefil olmasını istiyor. Ayrıca, kredi notu düşük kiracıya da ev verilmiyor.

Hem ev sahipleri hem kiracılar, hükümetten geçici değil, sorunu tamamen çözecek uygulamalar talep ediyor. (ekonomim.com)