Kıraç, Özgür Demirtaş’ın 10 yıl önceki paylaşımlarını ifşa etti

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Kıraç sosyal medya hesabından ekonomist Özgür Demirtaş’ı isim vermeden hedef alarak, “İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder!” şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Demirtaş, Kıraç’ın paylaşımı üzerine “Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allahım yarabbim. Kim bu Kıraç?” şeklinde yanıt vermişti.

Tartışmanın ikinci perdesi

İkili arasındaki polemik Kıraç’ın yeni paylaşımıyla yeni bir perdeye taşındı. Demirtaş’ın 2011 tarihinde yazdığı tweetleri paylaşan Kıraç, “Özgür Demirtaş için bana saydıran, özellikle profilinde Atatürk olanlar! Buyrun! 10 yıl önceye… Para için umut bağlayanlar! Yeniden düşünebilirler belki” diyerek yeni bir tartışmanın konusunu açmış oldu.

Kıraç’ın paylaşımına konu olan Demirtaş’ın 2011 tarihinde yazdığı tweetler şu şekilde: