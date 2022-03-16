Kıraç- Özgür Demirtaş tartışmasına Recep İvedik de dahil oldu!

Geçtiğimiz günlerde Şarkıcı Kıraç'ın sosyal medya hesabından bir tweet atarak üstü kapalı şekilde Ekonomist Özgür Demirtaş'a gönderme yapması, bir tartışmayı fitillendirmişti.

Kıraç'ın ismini vermeden 4 milyon takipçisi olan Özgür Demirtaş'a yönelik attığı Tweet'e, Demirtaş da cevapsız kalmamıştı.

Demirtaş eleştirileri Kıraç'ın ünlü olmak istemesine bağlarken, Kıraç ise üstten bir tavırla konuşulduğunu belirterek "Bıktım bu kibirden, Anglo Sakson tavırlardan." demişti.

Tartışmalar yayıldı

Tartışmalara bir isim de televizyon dünyasından katıldı. Şahan Gökbakar, takipçiye yönelik soru sorması nedeniyle Kıraç'ı eleştirdi.

"Neden böyle bir soru var"

'Özgür Demirtaş kırmızı çizgimizdir' etikeyile bir Tweet paylaşan Şahan Gökbakar, "Özgür Demirtaş ekonomist bir halk ozanıdır. Bilgi ve tecrübesi, herkesin anlayacağı şekilde dökülür dilinden. Müzisyenin "Neden bu kadar takip ediliyor?" sorusuna açıklayıcı olabilir. Bu garip komedyenin anlamadığı ise neden böyle bir soru var?" ifadelerini kullandı.

Kıraç'tan cevap gecikmedi

Şahan'a da yanıt gecikmedi. Şahan Gökbakar'a cevap veren Kıraç, aynı üstten tavırla karşılaştığını dile getirdi.

"Aynı kibir, aynı üstten bakmalar"

Kıraç'ın Şahan Gökbakar'a verdiği cevapta ise, "Aynı kibir! Aynı üstten bakmalar! Kankasına destek oluyor aklınca. Şimdi bir şey desem hemen linç tezgahlayacak belli! Ama eminim ki insanlar türevinizin gerçek yüzünü yakında görecek!" dedi.



