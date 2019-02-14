Kira sertifikası ihracına yoğun talep

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca, uluslararası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli gerçekleştirilen kira sertifikası ihracının tutarı 2 milyar dolar oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'ta uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildi.

Üç yıl vadeli (21 Şubat 2022) ihracın tutarı 2 milyar dolar ve kira oranı yüzde 5,8 olarak gerçekleşti. Söz konusu ihraç tutarı 21 Şubat'ta hesaplara girecek.

İhraca toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep gösterdi. Kira sertifikasının yüzde 47'si Orta Doğu, yüzde 30'u Birleşik Krallık, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 8'i ABD, yüzde 1'i Türkiye ve yüzde 5'i Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5,4 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.