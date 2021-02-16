  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kira geliri beyanname ne zaman verilir? Kira geliri beyannamesi kaç para üzerinden verilir?
Ekonomi

Kira geliri beyanname ne zaman verilir? Kira geliri beyannamesi kaç para üzerinden verilir?

Kira geliri beyannamesi ne zaman verilir? Kira geliri beyannamesi ne zaman verilecek? Konut ve işyerleri üzerinden belirli oranda kira geliri elde eden ev sahiplerinin beyanname vermesi kanunen zorunludur. Peki kira gelir beyannamesi nasıl ve ne zaman verilir? Kira beyannamesi nasıl hesaplanır? İşte merak edilen tüm bu soruların cevapları...

Yeniakit Publisher
2021-02-16 14:51:00 - 2021-02-16 14:51:36
Kira geliri beyanname ne zaman verilir? Kira geliri beyannamesi kaç para üzerinden verilir?

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mart’ta başlayıp 25 Mart’ta sona erecek. Bu beyanname verildikten sonra kira mükellefi olan kişinin 5 gün sonra yani 31 Mart 2020 tarihinde vergi ödemesini yapması gerekiyor. Maliye için kira gelirleri kritik öneme sahip. Yaklaşık 2 milyon kişi kira geliri üzerinden her yıl beyanname veriyor. Kira geliri elde eden mülk sahipleri için de konu önemli. Her yıl mart ayında beyanname verilmediği zaman cezai yaptırımlara muhatap olma riski de oluşuyor.

Beyanname nasıl verilir?

Kira geliri beyanname şartları neler? Kira gelirlerinin beyan şartlarına ilişkin Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık şunları yazdı ”2020’de toplam 6 bin 600 liranın üstünden konut kira geliri elde edenlerin mart ayında beyanname vermesi gerekiyor. Bu tutarın üzerinde geçen yıl kira geliri elde edenler istisna tutarını (6 bin 600) ve götürü/gerçek giderlerini kira gelirlerinden düştükten sonra kalan tutar üzerinden vergi hesaplanacak.   İşyeri kira gelirinde beyan sınırı ise brüt-stopaj dahil 49 bin lira. Stopaja konu olmayan bir işyeri kira geliri elde edilmişse (Basit usulde vergilendirilen esnafa yapılan kiralama gibi) bu kez 2 bin 600 liralık beyanname verme sınırı dikkate alınacak. 2 bin 600 liralık işyeri kira geliri sınırını aşanlar beyanname verecekler.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gara Harekatı'nın detayları ortaya çıktı! 4 günde can damarları kesildi
Gündem

Gara Harekatı'nın detayları ortaya çıktı! 4 günde can damarları kesildi

Bölücü terör örgütü PKK'nın başına yıktığımız Gara Harekatı'nın detayları ortaya çıktı. Mehmetçik, 10 Şubat gecesi saat 02.55'te sınırdan 40..
Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi
Gündem

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 12:00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecekl..
Trump'ın ardından yeğen Kenedy'nin hesabının fişi çekildi! Türk 'Mason' isim 'Yaşama şansı vermeyeceğiz' demişti
Dünya

Trump'ın ardından yeğen Kenedy'nin hesabının fişi çekildi! Türk 'Mason' isim 'Yaşama şansı vermeyeceğiz' demişti

Instagram, ABD'nin 35. başkanının John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr.'ın hesabını aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı için kapattı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay