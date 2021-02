Kira geliri beyanname ne zaman verilir? Kira geliri beyannamesi kaç para üzerinden verilir?

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mart’ta başlayıp 25 Mart’ta sona erecek. Bu beyanname verildikten sonra kira mükellefi olan kişinin 5 gün sonra yani 31 Mart 2020 tarihinde vergi ödemesini yapması gerekiyor. Maliye için kira gelirleri kritik öneme sahip. Yaklaşık 2 milyon kişi kira geliri üzerinden her yıl beyanname veriyor. Kira geliri elde eden mülk sahipleri için de konu önemli. Her yıl mart ayında beyanname verilmediği zaman cezai yaptırımlara muhatap olma riski de oluşuyor.

Beyanname nasıl verilir?

Kira geliri beyanname şartları neler? Kira gelirlerinin beyan şartlarına ilişkin Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık şunları yazdı ”2020’de toplam 6 bin 600 liranın üstünden konut kira geliri elde edenlerin mart ayında beyanname vermesi gerekiyor. Bu tutarın üzerinde geçen yıl kira geliri elde edenler istisna tutarını (6 bin 600) ve götürü/gerçek giderlerini kira gelirlerinden düştükten sonra kalan tutar üzerinden vergi hesaplanacak. İşyeri kira gelirinde beyan sınırı ise brüt-stopaj dahil 49 bin lira. Stopaja konu olmayan bir işyeri kira geliri elde edilmişse (Basit usulde vergilendirilen esnafa yapılan kiralama gibi) bu kez 2 bin 600 liralık beyanname verme sınırı dikkate alınacak. 2 bin 600 liralık işyeri kira geliri sınırını aşanlar beyanname verecekler.”