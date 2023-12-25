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Gündem 'Kira artışında yüzde 25 sınırı kalkıyor' iddiasına ilişkin flaş açıklama!
Gündem

'Kira artışında yüzde 25 sınırı kalkıyor' iddiasına ilişkin flaş açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-12-25 17:07:00 -
'Kira artışında yüzde 25 sınırı kalkıyor' iddiasına ilişkin flaş açıklama!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından, 'Kira artışında yüzde 25 sınırı kaldırılacak' iddiasına ilişkin açıklama geldi.

Fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi amacıyla devlet kira fiyatlarında yasal düzenlemeye giderek, "yüzde 25 artış sınırlaması" getirmişti.

Bazı gazetelerde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekMehmet Şimşek'in, "Kira zammında yüzde 25 sınırlaması kaldırılıyor" dediği iddia edildi.

Sözcü'nün başı çektiği yalana ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Açıklamada, iddianın manipülasyon içerdiği aktarıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasında, Bakan Mehmet Şimşek'in basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği belirtildi.
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Paylaşımda, Bakan Şimşek'in, "Düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini" ifade ettiği vurgulandı.

Henüz bir karar verilmediği aktarılan açıklamada ayrıca Bakan Şimşek'in kamuoyuna bu konuda resmi bir açıklamada da bulunmadığı hatırlatıldı.

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