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Ekonomi

Kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı Nisan 2020

Kira artış oranı ne kadar? Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Ev sahibi ve kiracılar "Kira artış oranı belli oldu mu?" , "Kira artış oranı 2020", "Kira artış oranı nisan" konularının cevaplarını araştırıyor. Kira artış oranı nisan 2020!

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:37:00 -
Kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı Nisan 2020

Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,66, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,87 arttı. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kira artış oranları da belli oldu. İşte, detaylar.

Kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı Nisan 2020

Hem kiracılar hem de mal sahipleri kira oranlarını merak ediyor. Açıklanan enflasyon oranlarına göre kira artış oranı yüzde 12.66 oldu.

Yapılacak zam oranının gözünüzde canlanması için bir örnek verelim. Kira için 1500 lira ödeyen bir kişi zammın ardından 1689 lira kira ödemeye başlayacak.

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