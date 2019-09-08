Kinoanın sağlığa etkisi nedir? Kinoa kaç kalori?

Kinoanın sağlığa etkisi nedir? Kinoa, yüksek oranda protein barındırması nedeniyle günümüzün en çok tercih edilen besinlerinden biri. Tahıl ve tohum grubundaki gıdalar arasında en besleyicisi olan kinoa, diyetisyenlerin de öncelikli tüketim tavsiyelerinden biri. Son dönemlerde sıkça ismi duyulan kinoa hakkında ayrıntılar dikkat çekiyor. Kinoa nasıl tüketiliyor? İşte detaylar...

Kinoa kaç kalori?

100 gram pişmiş kinoada 120 kalori, 4.4 gram protein, 19.4 gram karbonhidrat ve 2.8 gram lif bulunur. B vitaminleri, manganez, fosfor ve magnezyumdan zengindir. Bitkisel protein ve lif içeriği yüksektir. Amino asit bakımından zengin bir içeriğe sahip olan kinoa, 9 esansiyel (vücudumuzun kendi kendine üretemediği) amino asidi yapısında bulundurur. Bu sebeple veganlar için iyi bir protein kaynağıdır. Yüksek protein içeriği, zayıflama diyetlerinde metabolizmayı hızlandırması ve uzun süre tokluk sağlaması açısından yardımcıdır. Yavaş sindirilen karbonhidrat yapısı ve lif içeriği sebebiyle düşük glisemik indekse sahiptir ve kan şekerini hızlı yükseltmez. Yüksek lif içeriği, zayıflama diyetlerinde başlıca sorunlardan biri olan bağırsak problemlerine iyi gelir. Tahıllar arasında en az alerjik olanlardan biridir. İçeriğinde gluten bulundurmadığı için gluten tüketmemesi gereken kişiler tarafından tercih edilebilir. Aynı zamanda pirinç ve mısır gibi glutensiz diğer tahıllarla karşılaştırıldığında, folik asit (B9 vitamini) gibi önemli besin maddeleri yönünden daha zengindir. Elbette ki bu besin maddelerinin birlikte bulunduğu birçok besin var. Kinoanın da alternatiflerinin olduğu bilinmeli ve karbonhidrat bulundurduğu unutulmadan tüketilmelidir.

Kino nasıl tüketilir?

Kinoa, yalnızca sağlık açısından değil, lezzet açısından da ideal bir tercih. Zahmetsizce pişirilmesi bir yana, birçok yemeğin yanına yakışmakta. Et yemeğinin yanına, pirinç yerine konarak veya salatanızın içine eklenerek yenmeye fazlasıyla uygun. Kinoayı, ister karides gibi deniz ürünleriyle ister dolmanın içine kullanabilirsiniz. Kinoa, krepten pudinge ve kurabiyelere kadar, birçok tatlıya da eklenebilmekte. İnternette sayısız tarif bulabilir ve damak zevkinize göre, dilediğiniz kinoalı yemeği evde deneyebilirsiniz.

Yemeklerde bulgur ve ekmek yerine kullanılabilir. Kahvaltıda tam tahıllı gevrekler yerine süt ve yoğurt ile karıştırılabilir veya salatalara katılabilir. 2-3 çorba kaşığı pişmiş kinoa yaklaşık 1 dilim ekmek veya yaklaşık 2-3 kaşık pişmiş bulgur yerine geçer. 1 kap kinoadan yaklaşık 3 kap pişmiş kinoa çıkar.

Kinoa pişirilmeden önce süzgeçte soğuk suda yıkanır. Tıpkı pirinç gibi, 1 ölçek kinoa için yaklaşık 2 ölçek su (et suyu veya tavuk suyu da kullanılabilir) kullanılır. Pişerken baharat eklenebilir. Su kaynadıktan sonra altı kısılıp 15 dakika daha pişirilir. 10-15 dakika dinlendirilmesi ve sonrasında tüketilmesi önerilir.