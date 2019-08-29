Kinleri bitmedi! Şenler'in ardından çirkin sözler İslam ve başörtüsü düşmanı Cumhuriyet Gazetesi, gazeteci-yazar Şule Şenler'in vefatını okuyucularına çirkin bir ifadeyle duyurdu. Gazete, bir skandala imza atarak 'Şulebaş başörtüsünün yaratıcısı öldü' ifadelerini kullandı.

Dün 81 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşan yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatı sevenleri derinden üzdü. Şenler'in vefatını Cumhuriyet Gazetesi çirkin bir başlıkla okuyucusuna duyurdu. 'Şulebaş başörtüsünün yaratıcısı öldü' ifadesini kullanan gazete, haber metninde de adeta kinini kustu. Huzur Sokağı romanıyla dönemine damga vuran gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar'daki bir hastanede Hakk'ın rahmetine kavuştu. 2018 yılında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri Düşünce-Edebiyat Ödülüne layık görülen Şenler, bir dönemin baskıcı tavırlarına karşı çıkıp başörtüsü mücadelesinde örnek duruş sergiledi. Şenler'in vefatı bazı çevrelerin bu kinini söndürmedi. Cumhuriyet'ten çirkin başlık Cumhuriyet Gazetesi, internet sitesinde yer verdiği habere "Şulebaş başörtüsünün yaratıcısı öldü" başlığı atıp edep dışı bir çirkinliğe imza attı. Gazetenin bu başlığına sosyal medyadan binlerce yorum gelmesine rağmen çirkinlikten geri adım atılmadı. İşte o tepkilerden bazıları:





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