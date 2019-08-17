Kına gecesinde pompalı tüfek dehşeti! 8 yaralı Samsun'da bir kına gecesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 8 kişi hafif yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi hafif yaralandı. Taşdemir Mahallesi'nde bir çiftçin kına gecesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 8 kişi hafif yaralandı. 2 kişi gözaltında Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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