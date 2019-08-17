Kına gecesinde pompalı tüfek dehşeti! 8 yaralı
Samsun'da bir kına gecesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 8 kişi hafif yaralandı.17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:06
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi hafif yaralandı.
Taşdemir Mahallesi'nde bir çiftçin kına gecesinde iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 8 kişi hafif yaralandı.
2 kişi gözaltında
Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
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