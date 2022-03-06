Kimyon çayı nasıl yapılır? Toz kimyon çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir?

Kimyon çayı dışarıdan alınması gereken magnezyum bakımından zengin olması nedeniyle oldukça sağlıklı bir çaydır. Özellikle demir eksikliği olan kişilere önerilmektedir.

Kimyon çayı nasıl yapılır?

Toz haline gelmemiş ve henüz öğütülmemiş kimyonu tohumlarının çayını yapmak mümkündür. Bunun için yaklaşık olarak 1 tatlı kaşığı kimyon tohumu 1 bardak kaynamış su içerisine eklenmeli ve 5 dakika bu şekilde bekletilip demlenmelidir. Bu şekilde kimyon çayı günden 2 bardak kadar tüketilmesi önerilmektedir. Özellikle her gün düzenli içildiği zaman stresi azalttığı ve kan şekerini normal seviyelere düşürüldüğü bilinmektedir.

Toz kimyon çayı nasıl demlenir?

Kimyonda bulunan timol isimli madde bağırsaklardaki besinlerin sindirimden sorumlu enzimleri salgılayan salgı bezlerini uyarır. Kimyon aroması ağızdaki tükürük bezlerini harekete geçirir ve gıdaların sindirimini kolaylaştırır. Yağ yakılmasına destek olan kimyon yoğurt içerisine eklenebilir ve bu şekilde tüketebilir. Bunun dışında çayı da yapılmaktadır.

Kimyon çayı tarifi

1 su bardağı içerisine 1 tatlı kaşığı kimyon eklenmelidir. Kimyon eklendikten sonra kaynatılıp süzülmelidir. Süzüldükten sonra içerisine yarım limon suyu da sıkabilirsiniz.

Kimyon çayı nasıl tüketilir?

Pek çok uzman tarafından tüketilmesi önerilmektedir. Kimyon çayının günden 2 bardak tüketilmesi önerilmektedir. Bu şekilde tüketildiği zaman pek çok faydası görülebilir. Ayrıca kimyon çayının içerisine limon sıkılarak da tüketmek mümkündür.

Kimyon çayı faydaları

Balgam sökücü özelliğe sahiptir.

Soğuk algınlığı ve nezleye iyi gelir.

Karın ağrılarına iyi gelir.

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

Karaciğer sağlığını korur.

Safra üretimini destekler.

Sindirime yardımcı olur.

Birçok kanser hastalığına iyi gelir.

Emziren anneler için kimyon çayı nasıl yapılır?

Suyu kaynatın. Suya 1 çay kaşığı kimyonu ekleyip karıştırın. Bir taşım daha kaynatın, şekerini ekleyin, ılımaya bırakın, ılıyınca bir tülbent yardımıyla kimyon çayını süzün.

Bebekler için kimyon çayı nasıl yapılır?

Bebeklerin gazı için kimyon çayı tarifi nasıl yapılır?

Suyu kaynatın. Ocağın altını kapatın. Suya 1 çay kaşığı kimyonu ekleyip karıştırın. Bir taşım daha kaynatın, şekerini ekleyin, ılımaya bırakın, ılıyınca bir tülbent yardımıyla kimyon çayını süzün. Yeterli ısıda soğuyunca bebeğinize 2 çay kaşığı verebilirsiniz.