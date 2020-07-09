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Aktüel

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Suriye rejimi elindeki kimyasal silahları bildirmeli

Yeniakit Publisher
2020-07-09 19:18:37 -
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Suriye rejimi elindeki kimyasal silahları bildirmeli

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Yürütme Kurulu, bugün yayımladığı karar ile Suriye rejimine, elinde bulunan kimyasal silahların yerini ve miktarını bildirmesi için 90 gün süre verdi.

Kararda rejim güçlerinin, 24-30 Mart 2017'de Latamne'de düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığının tespit edildiğine ilişkin rapora atıfta bulunularak, saldırılarda kullanılan kimyasal silahların nerede üretildiğinin 90 gün içinde örgüte bildirilmesi istendi.

Kararda, rejimin, kimyasal depolama programında taahhüt ettiği sorumluluklarını yerine getirmesi ve elindeki kullanıma hazır kimyasal silah miktarını açıklaması da talep edildi.

Yürütme Kurulu kararında, "Gerçekleşen kimyasal saldırı, Suriye rejiminin elindeki kimyasal silahları ve üretim tesislerini yok etmediğini ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kararda, Latamne'deki kimyasal saldırıların soruşturulması ve sorumluların hesap vermesinin önemli olduğu vurgulandı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Soruşturma ve Tanımlama Ekibi, 8 Nisan 2020'de yayımladığı raporda, Suriye'nin Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Raporda, rejim güçlerinin, 24-30 Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığı belirtilmişti.

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