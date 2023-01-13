Kimyasal iftiracısı Fincancısı, Ali Babacan ile... Samimi ortamda sohbet, geçmiş olsun dileği!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile eşi Ülkü Zeynep Babacan, PKK terör örgütünün yayın organı Medya Haber TV canlı yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Yeniakit.com.tr
PKK terör örgütüne yakın televizyon kanalında TSK'yı iftira ile hedef alıp örgütü ve teröristleri meşrulaştırıcı ifadeler kullanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Tutukluluk süresi ve mahkemedeki iyi hali gerekçe gösterilen Fincancı, 11 Ocak günü tahliye edildi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, Fincancı ile sohbet ederken görüntülendi.
Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette, Babacan çifti, terör sevici Fincancı'ya geçmiş olsun dileklerini sundu.