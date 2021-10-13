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Gündem Kimyaları bozulan PKK’lılardan Türkiye’ye “kimyasal” iftirası
Gündem

Kimyaları bozulan PKK’lılardan Türkiye’ye “kimyasal” iftirası

Son aylarda aldıkları ağır zayiatlar sebebiyle algı operasyonlarına ağırlık vermeye başlayan terör sempatizanları, bu defa da Türkiye’nin kimyasal gaz kullandığı iftirasını piyasaya sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 07:57:00 -
Kimyaları bozulan PKK’lılardan Türkiye’ye “kimyasal” iftirası

 MÜNÜBE YILMAZ 

Kundaktaki bebekleri bile gözlerini kırpmadan katleden PKK’lı teröristler ve destekçileri, son aylarda aldıkları ağır zayiatlar sebebiyle algı operasyonlarına ağırlık vermeye başladı.

Türkiye’yi yurt dışında zor durumda bırakmak için iftira kampanyası yürüten alçaklar, son olarak “kimyasal” yalanına sarıldı. Irak'ın kuzeyinde, sınırımıza yakın bir mesafede yer alan Kanimasi civarında Türkiye’nin kimyasal gaz kullandığına dair bulgular olduğu yönünde alçakça bir yalana başvuran terör sempatizanları, yüzlerce kişinin bu sebeple Duhuk ve bölgedeki diğer kasabalardaki hastanelere kaldırıldığını iddia etti.

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