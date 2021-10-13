Kimyaları bozulan PKK’lılardan Türkiye’ye “kimyasal” iftirası

MÜNÜBE YILMAZ

Kundaktaki bebekleri bile gözlerini kırpmadan katleden PKK’lı teröristler ve destekçileri, son aylarda aldıkları ağır zayiatlar sebebiyle algı operasyonlarına ağırlık vermeye başladı.

Türkiye’yi yurt dışında zor durumda bırakmak için iftira kampanyası yürüten alçaklar, son olarak “kimyasal” yalanına sarıldı. Irak'ın kuzeyinde, sınırımıza yakın bir mesafede yer alan Kanimasi civarında Türkiye’nin kimyasal gaz kullandığına dair bulgular olduğu yönünde alçakça bir yalana başvuran terör sempatizanları, yüzlerce kişinin bu sebeple Duhuk ve bölgedeki diğer kasabalardaki hastanelere kaldırıldığını iddia etti.