Kimya sektöründen nisanda rekor ihracat

Ülke bazında en çok ihracat 130 milyar 400 milyon dolarla Hollanda’ya yapıldı. İhracat ilk 4 ayda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.1 artarak 68 milyar 752 milyon dolara yükseldi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, üyelerinin ihracatlarını yukarı taşımaya devam ettiklerini dile getirdi.