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Gündem Kimsenin burnu bile kanamamıştı ama kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi hastanelik oldu
Gündem

Kimsenin burnu bile kanamamıştı ama kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi hastanelik oldu

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Kimsenin burnu bile kanamamıştı ama kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi hastanelik oldu

Eskişehir’de iki aracın çarpıştığı ve kimsenin burnunun bile kanamadığı kaza ucuz atlatıldı. Ancak kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralanarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Laleler Sokak ve Gülcan Sokak kesişiminde meydana gelen kazada A.D.S. idaresindeki otomobil ile K.D. idaresindeki minibüs çarpıştı. Kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası taraflar arasında önce tartışma ardından kavga çıktı.

İddiaya göre araçlarda olmayan kişilerin de dahil olduğu kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların bazıları hastaneye kaldırılırken, kaza ve kavgayla alakalı polis inceleme başlattı.

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