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Gündem Bakalım nerede patlayacak! Önder Sav, Özel'e verdi gazı...
Gündem

Bakalım nerede patlayacak! Önder Sav, Özel'e verdi gazı...

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Bakalım nerede patlayacak! Önder Sav, Özel'e verdi gazı...

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, Özgür Özel’i gazladı son röportajında CHP’nin seçime giremeyebileceğini söyledi. Özgür Özel’in kuracağı yeni parti fikrine olumlu yaklaştığının altını çizen Sav, "Üzülerek söylemek isterim ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun başında olduğu CHP’nin barajı geçebileceğini sanmıyorum" dedi.

88 yaşındaki CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, CHP’de yaşanan krizlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazeteci Aytunç Erkin'e verdiği röportajda, CHP'deki mevcut yönetimin hukuki meşruiyetinin tartışmalı hale geldiğini öne süren Sav, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) istifalar nedeniyle düştüğünü, karar alma yetkilerinin bulunmadığını iddia etti. Sav, buna rağmen alınan ihraç ve görevden alma kararlarının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Kurultayın bir an önce toplanması gerektiğini belirten Sav, delegelerin imza toplamasına rağmen sürecin işletilmediğini ifade ederek, aksi durumda konunun yeniden yargıya taşınabileceğini dile getirdi.

CHP SEÇİMLERE GİREMEYEBİLİR

Sav, kurultayların zamanında yapılmamasının ileride seçimlere katılım konusunda da soruna neden olabileceğini öne sürdü. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçmiş kurultay süreçlerini gerekçe göstererek CHP'nin seçimlere katılımını tartışmaya açabileceğini belirten Sav, bunun partinin temsil ettiği siyasi çizgi açısından büyük bir risk oluşturacağını söyledi.

26 TEMMUZ KRİTİK TARİH

Kurultayın en geç 26 Temmuz'dan en az 15 gün önce ilan edilmesi gerektiğini savunan Sav, Siyasi Partiler Kanunu kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da sürece müdahil olması gerektiğini ileri sürdü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararını da eleştiren Sav, çok sayıda anayasa hukukçusunun bu kararın hukuki dayanağını tartışmalı bulduğunu belirterek Yargıtay'ın kararı bozması gerektiğini ifade etti.

YENİ PARTİ KURULMASI

CHP'de siyaset yapma imkanının ortadan kalkması halinde yeni bir siyasi oluşumun kurulmasının meşru olacağını söyleyen Sav, "Hukuk yolları ve siyaset yapma şansı kalmadığı zaman yeni bir yolun kurulmasında hiçbir sakınca görmem" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP'nin seçim barajını geçemeyeceğini düşündüğünü de belirten Sav, "Üzülerek söylemek isterim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'nin barajı geçebileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni parti hazırlıklarında yer aldığı yönündeki iddiaları da reddeden Sav, herhangi bir tüzük çalışmasının içinde bulunmadığını söyledi.

Özgür Özel ile yalnızca genel başkan seçilmesinin ardından ve mutlak butlan kararından sonra birer kez görüştüğünü belirten Sav, yeni yapılanma konusunda herhangi bir yönlendirme yapmadığını ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu ile de bu süreçte görüşmediğini aktaran Sav, "Boşuna kürek sallamak istemem" dedi.

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