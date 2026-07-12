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Galatasaray'da yılın transfer bombası patlıyor! Alman basını görüşmelerin başladığını duyurdu!

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

Galatasaray'da yılın transfer bombası patlıyor! Alman basını görüşmelerin başladığını duyurdu!

Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde yer alan milli futbolcu Can Uzun için Avrupa futbol piyasasını sallayacak flaş bir iddia ortaya atıldı.

#1
Foto - Galatasaray'da yılın transfer bombası patlıyor! Alman basını görüşmelerin başladığını duyurdu!

Alman basınından Sky Sport'un paylaştığı ve NTV Spor'un aktardığı bilgilere göre, sarı-kırmızılı yönetim Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki genç yeteneğe somut ilgi gösteriyor.

#2
Foto - Galatasaray'da yılın transfer bombası patlıyor! Alman basını görüşmelerin başladığını duyurdu!

Galatasaray kurmaylarının, Alman kulübüyle henüz resmi bir temas kurmasa da genç yıldızın temsilcileriyle doğrudan görüşmelere başladığı bildirildi.

#3
Foto - Galatasaray'da yılın transfer bombası patlıyor! Alman basını görüşmelerin başladığını duyurdu!

CAN UZUN'UN İSTEĞİ NE YÖNDE? Öte yandan milli futbolcunun kariyerine Galatasaray'da ya da İngiltere Premier Lig'de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

#4
Foto - Galatasaray'da yılın transfer bombası patlıyor! Alman basını görüşmelerin başladığını duyurdu!

Sky Sport'un haberinde ayrıca Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche'nin genç oyuncu için yaklaşık 60 milyon euroluk bonservis beklentisi bulunduğu aktarıldı. Can Uzun'un Alman ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

#5
Foto - Galatasaray'da yılın transfer bombası patlıyor! Alman basını görüşmelerin başladığını duyurdu!

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