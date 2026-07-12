Galatasaray'da yılın transfer bombası patlıyor! Alman basını görüşmelerin başladığını duyurdu!
Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde yer alan milli futbolcu Can Uzun için Avrupa futbol piyasasını sallayacak flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde yer alan milli futbolcu Can Uzun için Avrupa futbol piyasasını sallayacak flaş bir iddia ortaya atıldı.
Alman basınından Sky Sport'un paylaştığı ve NTV Spor'un aktardığı bilgilere göre, sarı-kırmızılı yönetim Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki genç yeteneğe somut ilgi gösteriyor.
Galatasaray kurmaylarının, Alman kulübüyle henüz resmi bir temas kurmasa da genç yıldızın temsilcileriyle doğrudan görüşmelere başladığı bildirildi.
CAN UZUN'UN İSTEĞİ NE YÖNDE? Öte yandan milli futbolcunun kariyerine Galatasaray'da ya da İngiltere Premier Lig'de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Sky Sport'un haberinde ayrıca Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche'nin genç oyuncu için yaklaşık 60 milyon euroluk bonservis beklentisi bulunduğu aktarıldı. Can Uzun'un Alman ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.
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