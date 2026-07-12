300 yıldır denizin ortasında patates yetiştirerek imkansızı başarıyorlar

Ancak sistem hassas bir doğal dengeye bağlı olduğu için deniz seviyesinin yükselmesi, lagündeki kirlilik ve kıyı bölgelerindeki yapılaşma bu tarım yöntemini tehdit ediyor. Uzmanlara göre Ramli sisteminin geleceği, hem lagünün korunmasına hem de yüzyıllardır aktarılan geleneksel bilgi birikiminin sürdürülmesine bağlı.