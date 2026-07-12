  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
300 yıldır denizin ortasında patates yetiştirerek imkansızı başarıyorlar Galatasaray'da yılın transfer bombası patlıyor! Alman basını görüşmelerin başladığını duyurdu! Sıfır Atık Vakfı ve G7 ülkeleri, COP31 ve COP32 süreçlerinde işbirliği için özel çalışma grubu kuruyor Sosyal medya ikiye bölündü! Genç çobanın kazancını duyan şaştı! Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması... Diyet yapıyor ama zayıflayamıyor musunuz? İşte kilo vermeyi zorlaştıran bağırsak sırrı ABD siyasetini altüst eden ani ölüm! Trump'ın en güvendiği isim hayatını kaybetti! Kolları olmadan KAAN'ı modelledi: Yusuf Akgün azmiyle herkesi kendine hayran bıraktı Viking bölgesinde Abbasi hazinesi bulundu: Toprağın altından çıktı
Tarım
8
Yeniakit Publisher
300 yıldır denizin ortasında patates yetiştirerek imkansızı başarıyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

300 yıldır denizin ortasında patates yetiştirerek imkansızı başarıyorlar

Tunus'un kuzeyindeki Ghar El Melh Lagünü çevresinde uygulanan yaklaşık 300 yıllık 'Ramli' tarım sistemi, deniz suyuyla çevrili kumlu adacıklarda yağmur ve gelgitten yararlanarak yapay sulama olmadan patates yetiştirilmesini sağlıyor. Ramli sisteminin temelinde tatlı su ile tuzlu su arasındaki yoğunluk farkı yatıyor. Yağmur suları kumun içine süzülerek deniz suyunun üzerinde ince bir tatlı su tabakası oluşturuyor. Tatlı su daha hafif olduğu için tuzlu suya karışmadan yüzeyde kalıyor. Gelgit sırasında yükselen deniz suyu ise bu tatlı su tabakasını iterek bitki köklerine ulaştırıyor. Böylece patatesler, tuzlu suyla temas etmeden doğal şekilde sulanıyor. Bu yöntemle dekar başına 30 ton patates alıyorlar.

#1
Foto - 300 yıldır denizin ortasında patates yetiştirerek imkansızı başarıyorlar

Tunus'un Ghar El Melh Lagünü çevresinde 17. yüzyıldan bu yana kullanılan Ramli tarım yönteminde bitki kökleri deniz suyuyla değil, yağışlarla oluşan ve tuzlu suyun üzerinde kalan ince tatlı su tabakasıyla besleniyor. Kumun altındaki bu doğal tatlı su rezervi, gelgit hareketleri sayesinde köklere ulaşarak toprağın nemli kalmasını sağlıyor.

#2
Foto - 300 yıldır denizin ortasında patates yetiştirerek imkansızı başarıyorlar

Sistem, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından dünyadaki önemli tarımsal miras uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor.

#3
Foto - 300 yıldır denizin ortasında patates yetiştirerek imkansızı başarıyorlar

Ramli sisteminin temelinde tatlı su ile tuzlu su arasındaki yoğunluk farkı bulunuyor. Yağmur suları kumun içine süzülerek deniz suyunun üzerinde ince bir tatlı su tabakası oluşturuyor. Tatlı su daha hafif olduğu için tuzlu suya karışmadan yüzeyde kalıyor.

#4
Foto - 300 yıldır denizin ortasında patates yetiştirerek imkansızı başarıyorlar

Gelgit sırasında yükselen deniz suyu ise bu tatlı su tabakasını yukarı doğru iterek bitki köklerine ulaştırıyor. Böylece patatesler, tuzlu suyla temas etmeden doğal şekilde sulanıyor.

#5
Foto - 300 yıldır denizin ortasında patates yetiştirerek imkansızı başarıyorlar

Çiftçiler, bu hassas dengeyi koruyabilmek için ekim yapılan kum yataklarının yüksekliğini sürekli kontrol ediyor. Arazi fazla yükselirse kökler tatlı suya ulaşamıyor, fazla alçalırsa bu kez tuzlu su bitkilere zarar verebiliyor. Kum, organik gübre ve doğal bitki örtüsü kullanılarak hem nem korunuyor hem de tuzlu suyun ekim alanlarına ulaşması engelleniyor.

#6
Foto - 300 yıldır denizin ortasında patates yetiştirerek imkansızı başarıyorlar

FAO verilerine göre Ramli sistemiyle yetiştirilen patateslerde hektar başına 22 ila 30 ton arasında ürün alınabiliyor. Aynı yöntemle soğan, fasulye, domates, sarımsak, kavun, karpuz, kabak ve diğer sebzeler de yetiştiriliyor. Ürünler büyük ölçüde yerel pazarlara gönderiliyor.

#7
Foto - 300 yıldır denizin ortasında patates yetiştirerek imkansızı başarıyorlar

Ancak sistem hassas bir doğal dengeye bağlı olduğu için deniz seviyesinin yükselmesi, lagündeki kirlilik ve kıyı bölgelerindeki yapılaşma bu tarım yöntemini tehdit ediyor. Uzmanlara göre Ramli sisteminin geleceği, hem lagünün korunmasına hem de yüzyıllardır aktarılan geleneksel bilgi birikiminin sürdürülmesine bağlı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çocuk parkında skandal olay!
Gündem

Çocuk parkında skandal olay!

Aksaray’da motosikletlerle girdikleri çocuk parkında kaydırak ve köprülere motosikletlerle çıkan 2 sürücü polis tarafında yakalandı. Şahısla..
Türkiye’de olsaydı Sözcü itiraz ederdi: Her yer beton
Gündem

Türkiye’de olsaydı Sözcü itiraz ederdi: Her yer beton

Amerika Birleşik Devletleri'nde inşa edilen Wilshire Grand Center için 20 saatte 16 bin 200 metreküp (yaklaşık 37 bin ton) beton dökülerek d..
NATO Zirvesi’nde misafirlere ikram edilen içecekler! Takdir toplayan detay
Gündem

NATO Zirvesi’nde misafirlere ikram edilen içecekler! Takdir toplayan detay

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da görev yapan yabancı bir basın mensubu kendilerine ikram edilen içecekleri kayda aldı.
"Asla unutmayacağız" Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa paylaşımı
Gündem

“Asla unutmayacağız” Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanlık tarihinin en karanlık, en utanç verici sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inc..
Marmara'da deprem kümesi oluştu! Önümüzdeki 1 haftaya dikkat!
Gündem

Marmara'da deprem kümesi oluştu! Önümüzdeki 1 haftaya dikkat!

Marmara Denizi'nde yaşanan hareketlilik, deprem bilimcilerin radarına girdi. AFAD verilerine göre, Orta Marmara Çukuru'nda yerin 6 ila 9 kil..
Bize bir şey olmaz kafası! Sahile vuran İHA’yı alıp eve götürdü
Aktüel

Bize bir şey olmaz kafası! Sahile vuran İHA’yı alıp eve götürdü

Karasu'da sabah saatlerinde sahil kenarında gezintiye çıkan A.Ç. isimli vatandaş, kıyıda bir İnsansız Hava Aracı (İHA) olduğunu fark etti. A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23