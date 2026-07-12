300 yıldır denizin ortasında patates yetiştirerek imkansızı başarıyorlar
Tunus'un kuzeyindeki Ghar El Melh Lagünü çevresinde uygulanan yaklaşık 300 yıllık 'Ramli' tarım sistemi, deniz suyuyla çevrili kumlu adacıklarda yağmur ve gelgitten yararlanarak yapay sulama olmadan patates yetiştirilmesini sağlıyor. Ramli sisteminin temelinde tatlı su ile tuzlu su arasındaki yoğunluk farkı yatıyor. Yağmur suları kumun içine süzülerek deniz suyunun üzerinde ince bir tatlı su tabakası oluşturuyor. Tatlı su daha hafif olduğu için tuzlu suya karışmadan yüzeyde kalıyor. Gelgit sırasında yükselen deniz suyu ise bu tatlı su tabakasını iterek bitki köklerine ulaştırıyor. Böylece patatesler, tuzlu suyla temas etmeden doğal şekilde sulanıyor. Bu yöntemle dekar başına 30 ton patates alıyorlar.