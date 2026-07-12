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Spor Kamuoyu ikiye bölündü! Dünya Kupası’nda gündeme oturan gol
Spor

Kamuoyu ikiye bölündü! Dünya Kupası’nda gündeme oturan gol

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin, Norveç maçında attığı ilk gol öncesinde topun kamera kablosuna çarpıp yön değiştirdiğine dair kanıt bulunamadığını bildirdi.

Dünya, dün geceden beri Jude Bellingham’ın attığı golü konuşuyor. FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Norveç ile İngiltere, Miami Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, İngilizlerin 45+2. dakikada Jude Bellingham ile attığı gol gündem oldu.

Norveç kalecisi Örjan Nyland'ın kullandığı kale vuruşu sonrasında topun havadayken kameraya çarpıp yön değiştirdiği belirtilirken, FIFA bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

FIFA konuyla ilgili açıklamasında, "İngiltere'nin 45+2. dakikada attığı golden önce, topun içindeki sensör, grafiklerde herhangi sapma göstermedi. Bu nedenle topun kabloya temas ettiğine ve topun hareketini değiştirdiğine dair kanıt bulunamadı" ifadelerini kullandı.

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