0553 313 94 23

Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensinin bu cinayetten bütün dünyanın sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

23 Kasım 2018 Cuma 06:32
Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!

Şükran Günü nedeniyle Florida'daki Mar-a-Lago tesislerinde basına açıklamalarda bulunan Trump, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine yönelik soruları cevapladı.

"Yeterli delil yok, bu cinayetten tüm dünya sorumlu tutulmalıdır"

Suudi Arabistan Veliaht Kralı Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı cinayetine dair sorumlu tutmak için yeterince delil olmadığını savunan Trump, "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer" dedi.

"Prens belki biliyordu, belki de bilmiyordu"

Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda önceden bilgi sahibi olduğu yönündeki iddiaları "hararetli bir şekilde" reddettiğini dile getiren Trump, kendisinin konuya ilişkin yorumunun ise "Belki (Bin Selman) biliyordu, belki de bilmiyordu" şeklinde olduğunu hatırlattı.

"Bu olaydan nefret ediyorum"

Trump, "Bu olaydan nefret ediyorum, olayın örtülmeye çalışılma biçiminden nefret ediyorum. Şunu söyleyebilirim ki Veliaht Prens bu durumdan benden daha fazla nefret ediyor" diye konuştu.

Öte yandan, Trump ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddialarına ilişkin ise "teşkilatın şüpheleri olduğunu fakat kesin bir sonuca varmadığını" iddia etti.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 06:32
  1. İstanbul
  2. suudi arabistan
  3. cinayet
  4. trump
  5. selman
  6. veliaht prens
  7. Cemal Kaşıkçı
  8. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir ilk olacak! Asgari ücretli komisyona girdi
    1. Bir ilk olacak! Asgari ücretli..
    2. PKK Kerkük’ü kuşatıyor
    3. Doktorların ölümcül hatası!
    4. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
    5. FBI'dan Samsun'da operasyon!
    6. Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti.....
    7. Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör..
    8. Kimsenin aklına gelmeyecekleri..
    9. Katar'dan Suudi Arabistan ve Kaşıkçı..
    10. Kocaeli'nde korkunç olay
    11. CHP, Saadet işbirliğinde yeni gelişme!
    12. Detaylar kan dondurdu... İş arkadaşını..
    13. Valilik o öğrenciler için harekete geçti
    14. Dehşet evi! Kaçmaya çalıştı ama...
    15. Şehir magandaları araç içinden..
    16. ABD'de "Kara Cuma" çılgınlığı soğuk..
    17. YÖK üyeliklerine seçme kararı
    18. İrlanda'dan Arakanlı Müslümanlara..
    19. Galatasaray aradığı forveti..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular