Kimse sokağa çıkma yasağında düzenlenen eylemi konuşmuyor! Yol Tv provokatörünün görüntü alamama isyanı!

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Türkiye'de 'tam kapanma' sürecinde 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, yasağı ihlal eden bazı gruplar izinsiz 1 Mayıs gösterisi düzenledi. Polisin 'dağılın ve evlerinize dönün' uyarısına aldırış etmeyen gruplar, taşkınlık çıkarttı. Eylemlere müdahale eden emniyet mensupları 200'ün üzerinde kişiyi gözaltına aldı.

Gazeteci kılıklı Yol Tv provokatörünü konuşturdular!

Halk Tv canlı yayınında, emniyet mensuplarının, amatör kamerlarca kaydının yasaklanması konuşuldu. Yayına, gazeteci kılıklı Yol Tv provokatörü konuk edildi. Yayında, sokağa çıkma yasağında kuralları ihlal edip, dışarı çıkarak eylem yapanlar eleştirilmezken, Yol Tv provokatörünün iddialarına yer verildi. Özge Uyanık adlı kadın, cep telefonunun emniyet mensupları tarafından elinden alındığını iddia etti.

'Telefonumun alınmasını beklemiyordum'

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgenin Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia eden Uyanık adlı kadın, şunları söyledi:

"Ben açıkçası 1 Mayıs günü pek çok yer eylem yapılmasını bekliyordu. Ben de Ankara'daki eylemleri takip ettim. Birden hiçbir açıklama yapılmadan telefonumun yere atılıp üzerine basılmasını beklemiyordum."

'Genelgenin Anayasaya aykırı olduğunu anlattılar'

"Eylemciler slogan atmaya başladığında bana da müdahale ederek cep telefonumu elimden aldılar. Genelgeyi gerekçe göstererek polisleri çekiyorsunuz denildi. 'Genelgeyi görmediniz mi?' diye sordular. Genelgeyi gördüm ama genlgenin Anayasa'ya aykırı olduğunun anlatıldığını da gördüm. Bir gün öncesinde pek çok hukukçu, gazeteci ve muhalefet liderlerinin açıklamalarını dinlemiştim. Birçok milletvekili bu genelgenin Anayasa'nın üzerinde olamayacağını açıkça anlattı."

Tatmin olmayan Halk Tv sunucusu yeniden sordu!

Halk Tv sunucusu, Yol Tv provokatörüne 'Polis cep telefonunuzu yere attı ve üstüne mi bastı?' diye sordu. Yol Tv provokatörü de 'Evet, hiçbir gerekçe göstermeden, telefonumu elimden alıp, üstüne bastılar' diye cevap verdi.