  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu

Yeniden Refah'tan Kırgızistan ve Tacikistan’a diyalog çağrısı: Savaştan iki ülke de zarar görür!

Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz

O ilimizde flaş korona kararı! Marketlerde satışı yasaklandı

Ali Babacan’ın A4 kağıdı çıkışına olay cevap: Fren Ali ama neye?

Yusuf Güney'den dalga geçenlere sert tepki: Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi metafizik duymadınız?

Anne karnındayken babası şehit oldu! Operasyonun adını taşıyan bebeğe doğum günü sürprizi

Meral Akşener için yeni tanımlama

Mehmetçik hainleri vurdukça ses kravatlı teröristlerden çıktı

7-0’lık skor sonrası canlı yayında gerginlik! ‘Şerefsiz’ dedi ortalık karıştı
Tokat, 7 kez sallandı
Bakan güzel haberi verdi
Kuşadası'nda siyah yılanlar ortaya çıktı! Uyardı: Kesnlikle öldürmeyin
Suriye'de genel af ilan edildi
Gündem Kimse sokağa çıkma yasağında düzenlenen eylemi konuşmuyor! Yol Tv provokatörünün görüntü alamama isyanı!
Gündem

Kimse sokağa çıkma yasağında düzenlenen eylemi konuşmuyor! Yol Tv provokatörünün görüntü alamama isyanı!

Toplumsal olaylarda polislerin görüntüsünün alınmasını yasaklayan genelge, provokasyon aracı olarak kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 23:47:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye'de 'tam kapanma' sürecinde 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, yasağı ihlal eden bazı gruplar izinsiz 1 Mayıs gösterisi düzenledi. Polisin 'dağılın ve evlerinize dönün' uyarısına aldırış etmeyen gruplar, taşkınlık çıkarttı. Eylemlere müdahale eden emniyet mensupları 200'ün üzerinde kişiyi gözaltına aldı.

Gazeteci kılıklı Yol Tv provokatörünü konuşturdular!

Halk Tv canlı yayınında, emniyet mensuplarının, amatör kamerlarca kaydının yasaklanması konuşuldu. Yayına, gazeteci kılıklı Yol Tv provokatörü konuk edildi. Yayında, sokağa çıkma yasağında kuralları ihlal edip, dışarı çıkarak eylem yapanlar eleştirilmezken, Yol Tv provokatörünün iddialarına yer verildi. Özge Uyanık adlı kadın, cep telefonunun emniyet mensupları tarafından elinden alındığını iddia etti.

'Telefonumun alınmasını beklemiyordum'

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgenin Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia eden Uyanık adlı kadın, şunları söyledi:

"Ben açıkçası 1 Mayıs günü pek çok yer eylem yapılmasını bekliyordu. Ben de Ankara'daki eylemleri takip ettim. Birden hiçbir açıklama yapılmadan telefonumun yere atılıp üzerine basılmasını beklemiyordum."

'Genelgenin Anayasaya aykırı olduğunu anlattılar'

"Eylemciler slogan atmaya başladığında bana da müdahale ederek cep telefonumu elimden aldılar. Genelgeyi gerekçe göstererek polisleri çekiyorsunuz denildi. 'Genelgeyi görmediniz mi?' diye sordular. Genelgeyi gördüm ama genlgenin Anayasa'ya aykırı olduğunun anlatıldığını da gördüm. Bir gün öncesinde pek çok hukukçu, gazeteci ve muhalefet liderlerinin açıklamalarını dinlemiştim. Birçok milletvekili bu genelgenin Anayasa'nın üzerinde olamayacağını açıkça anlattı."

Tatmin olmayan Halk Tv sunucusu yeniden sordu!

Halk Tv sunucusu, Yol Tv provokatörüne 'Polis cep telefonunuzu yere attı ve üstüne mi bastı?' diye sordu. Yol Tv provokatörü de 'Evet, hiçbir gerekçe göstermeden, telefonumu elimden alıp, üstüne bastılar' diye cevap verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezilliklerin bitmediği FOX TV’nin Masumiyet’inde şok gerçek! Hülya Avşar’dan bakın ne istemiş
Medya

Rezilliklerin bitmediği FOX TV’nin Masumiyet’inde şok gerçek! Hülya Avşar’dan bakın ne istemiş

Reytinglerde istediğini elde edemeyen FOX TV’nin Masumiyet dizisinde Hülya Avşar’ın tokat sahnesine ilişkin oyuncu Ertuğrul Postoğlu’ndan aç..
Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz
Dünya

Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz

İspanya'da, tüm karalama kampanyalarına rağmen İslamiyet büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor.

AK Partili isim seçim anketlerinin son durumunu açıkladı
Siyaset

AK Partili isim seçim anketlerinin son durumunu açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, son anketlere ilişkin önemli detayları paylaştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay