Kimse kimseyi kandırmasın Seccade götürmek yasaktı! Savcı Sayan'dan olay açıklama: Ben CHP'de iken...
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan CNN Türk canlı yayınına katılarak CHP'de yaşadıklarını anlattı. Milletimiz duysun. Ben CHP'deyken A4 kâğıtlarını bantla birleştiriyor, üzerinde namaz kılıyordum." dedi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan CNN Türk canlı yayınına katılarak CHP'de yaşadıklarını anlattı. Milletimiz duysun. Ben CHP'deyken A4 kâğıtlarını bantla birleştiriyor, üzerinde namaz kılıyordum." dedi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan CNN televizyonuna yaptığı konuşmada "CHP'de mescit açtırmak için uğraştım, büyük zararlarını gördüm. CHP'de namazı A4 kâğıtları üstünde kalıyordum. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Seccade götürmek bile yasaktı. Milletimiz duysun. Ben A4 kâğıtlarını bantla birleştiriyordum, üzerinde namaz kılıyordum, sonra o A4 kâğıtlarını toplayıp çöpe atıyordum. Anlatabiliyor muyum?" ifadelerini kullandı.