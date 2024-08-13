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Yaşam Kimse gözlerine inanamadı! Bu kez Şahin gerçekten uçtu
Yaşam

Kimse gözlerine inanamadı! Bu kez Şahin gerçekten uçtu

Yeniakit Publisher
2024-08-13 11:09:00 - 2024-08-13 11:09:18

Şahin model otomobili çuval yüklü tırın üstünde görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Sakarya D-650 kara yolunda seyir halinde çuval yüklü tırın üstünde otomobil taşındığını görenler hayrete düştü. Cep telefonu kameralarına yansıyan olayda, ilginç manzarayı gören dönüp bir daha baktı.

Arifiye ilçesi mevki D-650 kara yolunda meydana gelen olayda, Pamukova yönünden Adapazarı istikametine seyir halinde olan çuval yüklü 41 ADT 388 plakalı tırın üstüne konulan Tofaş Şahin marka otomobili görenler hayrete düştü. Kilometrelerce seyir halinde olan tırı ve üzerindeki otomobili görenler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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