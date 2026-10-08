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Dünya Kimse fark etmedi! Okula öğrenci gibi girdi, öğretmenim dedi
Dünya

Kimse fark etmedi! Okula öğrenci gibi girdi, öğretmenim dedi

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kimse fark etmedi! Okula öğrenci gibi girdi, öğretmenim dedi

ABD’nin Milwaukee kentinde 23 yaşındaki bir kadın, seneler önce öğrencisi olduğu liseye yedek öğretmen gibi girerek sınıflarda ders anlattı.

ABD’de bir lisede yaşanan olay tüm dünyanın dikkatini çekti. 23 yaşındaki Amy Jones’un hiçbir görevlendirmesi olmadığı halde okula girip kendisini yedek öğretmen olarak tanıttığı, ardından bazı sınıflarda öğrencilerle vakit geçirdiği ortaya çıktı.

 

Eski öğrenci olduğu anlaşıldı

Olay, 24 Eylül sabahı Rufus King International High School’da yaşandı. İddiaya göre Jones, öğrencilerle birlikte okula girerek kalabalığa karıştı. Ardından okul sekreterliğine kendisini yedek öğretmen olarak tanıttı ve giriş kayıt formunu imzaladı.Bir süre sonra çalışanların Jones’u okulun eski öğrencilerinden biri olarak tanıması üzerine durum fark edildi ve genç kadın okuldan çıkarıldı.

 

Sınıflarda öğrencilerle vakit geçirdi

Jones’un fark edilene kadar bazı sınıflara girdiği hatta öğrencilere ders anlattığı ortaya çıktı.  Suç duyurusunda, genç kadının küfürlü ifadeler kullandığı, ırkçı söylemlerde bulunduğu, öğrencileri ırk ve cinsiyete göre ayırdığı ve uygunsuz sorular yönelttiği öne sürüldü. Öğrenciler ayrıca Jones’un daha önce ağır suçlardan kaydı bulunduğuyla övündüğünü ve cezaevine girmekten çekinmediğini söylediğini aktardı.

 

“Sıkıldığım için gittim” dedi

Polis sorgusunda Jones’un okula neden gittiğine ilişkin verdiği ifade de dikkat çekti. Jones, okula “sıkıldığı için” gittiğini söyledi. Ayrıca öğrencilerle birlikte binaya girerek aralarına karıştığını ve kendisini yedek öğretmen olarak tanıttığını kabul etti. İfadesinde bazı öğrencilere hakaret ettiğini, ırkçı şakalar yaptığını ve özel hayatlarına ilişkin uygunsuz sorular yönelttiğini de anlattı.

 

6 ayrı ağır suçlamayla karşı karşıya

23 yaşındaki kadın hakkında kamu çalışanı gibi davranmak ve çocukları zararlı içeriklere maruz bırakmak dahil toplam 6 ayrı ağır suçlama yöneltildi.

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