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Gündem Kimse bunu beklemiyordu! Reza Zarrab'dan şok hamle
Gündem

Kimse bunu beklemiyordu! Reza Zarrab'dan şok hamle

Reza Zarrab-Ebru Gündeş çifti, geçtiğimiz sene 11 yıllık evliliklerini bitirmişlerdi. Zarrab, bu evlilikten olan kızı Alara için eski eşi, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e velayet davası açtı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 11:13:00 -
Kimse bunu beklemiyordu! Reza Zarrab'dan şok hamle

Reza Zarrab-Ebru Gündeş çifti, geçtiğimiz sene 11 yıllık evliliklerini bitirmişlerdi. Zarrab bu evlilikten olan kızı Alara için eski eşi, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e velayet davası açtı.

10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini isteyen Zarrab ayrıca Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nden duruşmaların gizli yapılması için de karar aldırdı.

 

 

 

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Putsavar

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