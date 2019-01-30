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Kimse bunu beklemiyordu! İran, 5 dolarla ambargoyu delecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararı aldığı İran, petrolün fiyatını 5 dolara düşürerek ambargoyu delmeyi hedefliyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:57
Kimse bunu beklemiyordu! İran, 5 dolarla ambargoyu delecek

İran Enerji Borsası'nın (IRENEX) internet sitesinde yer alan açıklamada, 1 milyon varil ham petrolün varil başına 56 dolar 24 sent üzerinden 4 Şubat'ta borsada satışa sunulacağı belirtildi.

Petrolün en az 5 bin ton ya da 35 bin varil olarak satılacağı kaydedildi.

Ambargoyu delmeyi hedefliyor

İran Petrol Bakanlığı, ilk kez 28 Ekim'de borsada satışa sunulan 1 milyon varil ham petrolü, varil başına 74 dolar 85 sent üzerinden, 11 Kasım'da ikinci kez borsada satışa sunduğu 700 bin varil petrolü ise 64 dolar 97 sentten satmıştı.

Satışlar yüzde 20 riyal, yüzde 80 döviz üzerinden gerçekleştirilmişti.

Borsadaki üçüncü satışta alıcı çıkmadı

İran'ın 21 Ocak'ta borsada varil başına 52 dolar 42 sentten satışa çıkardığı 1 milyon varil ham petrole ise alıcı çıkmamıştı.

ABD'nin İran'ın petrol ihracatı ile 700'den fazla banka, şirket ve ülke vatandaşına yönelik yaptırımı 5 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, daha önce yaptığı bir konuşmada, ABD yaptırımları nedeniyle petrol satışında yöntem çeşitliliğine gidilmesi ve özel sektörün de bu işte rol üstlenmesi gerektiğini belirtmişti.

 

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 19:57
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Ayetullah Ali Hamaney
  4. Hamaney
  5. İran
  6. İran Petrol Bakanlığı
  7. İran Enerji Borsası
  8. IRENEX

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