Kimse bilmiyor: Sarımsak kabukları öyle bir şey için resmen şifa saçıyor ki! Yemeği, suyu, çayı tozu yapılan ürün

Yemeklere lezzet katan sarımsak, sağlık açısından da oldukça önemli! Doğal bir antibiyotik kaynağı olmasının yanı sıra, enfeksiyonlara karşı oldukça etkili. Sarımsağı hem çiğ hem pişmiş hâliyle pek çok tarifte kullanabilirsiniz. Peki sarımsak kabuklarının da yararlı olduğunu biliyor muydunuz?

Sarımsak genellikle soyularak tüketilen bir ürün. Birçok kişi sarımsağın dişlerini kullanıp kabuklarını çöpe atıyor. Aslında sarımsağın kabukları da dişleri kadar şifa dolu. Evet, yanlış duymadınız! Sarımsak kabukları insan sağlığı için birçok fayda barındırıyor. Sarımsak kabukları nasıl değerlendirilir? Sarımsak kabuklarından neler yapılır? Sorularına geçmeden önce sarımsak kabuğunun faydalarına kısaca bir göz atalım.

SARIMSAKLARIN KABUKLARI NASIL DEĞERLENDİRİLEBİLİR?

Sarımsak kabuğunun faydaları nelerdir?

Sarımsak kabuğunun insan vücudu için sağladığı birçok fayda uzmanlar tarafından onaylanmış durumda. Sarımsak kabukları ve sapları, aynı dişleri gibi güçlü bir antioksidan içeriğine sahip. Sarımsak kabukları, barındırdığı antiinflamatuar fenilpropanoid antioksidanlar sayesinde kalbi korumaya ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı oluyor. Ayrıca kabukların buna ek olarak 6 farklı antioksidan içerdiği biliniyor. Sarımsak kabuğunda bir de "quercetin (kuersetin)" olarak adlandırılan bitki flavonolürü bulunuyor. Bu madde, cilt dokusunun gelişimini destekleyerek yaşlanma belirtilerine karşı vücudu korumaya yardımcı oluyor. Kuersetin, iltihaplanma ve serbest radikallerle savaşma açısından da vücuda katkı sunan bir madde. Bu faydaları sebebiyle uzmanlar sarımsak kabuklarının değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.

Sarımsak kabukları nasıl değerlendirilir?

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Sarımsak kabuklarını değerlendirmenin birçok yolu var. Siz de bu yöntemleri uygulayarak sarımsak kabuklarını ve saplarını çöpe atmak yerine mutfağınızda kullanabilirsiniz. İşte sarımsak kabuklarını kolayca kullanabileceğiniz yöntemler.

Sarımsak kabuğu çayı demleyin

Sarımsak kabuklarını ve saplarını bir kenarda biriktirerek çayını demleyebilirsiniz. Birkaç sarımsağın kabuğunu 2 bardak ılık suya ekleyin ve bitki çayı yapar gibi demleyerek gün içerisinde dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

Bitki çaylarına ilave edin

Eğer sarımsak kabuğu çayını tek başına tüketemiyorsanız sarımsak kabuklarının birkaç parçasını bitki çaylarına ekleyerek kullanabilirsiniz. Böylece hem bitki çayının aromasını alabilir hem sarımsak kabuğunun faydalarından yararlanabilirsiniz.

Suyunu yemeklerde kullanın

Sarımsak kabuklarını kaynatıp süzdükten sonra şifa deposu bir su elde edebilirsiniz. Sarımsak kabuğu suyunu başta çorbalar olmak üzere farklı yemek tariflerinde de kullanabilirsiniz.

Toz hâline getirin

Sarımsak kabuklarını iyice yıkayıp kuruttuktan sonra toz hâline getirebilirsiniz. Sarımsak kabuğu tozunu baharat olarak birçok tarifin içerisine ekleyebilirsiniz. Bu toz yemeklere hem hoş bir aroma katar hem de sağlıklı bir dokunuş yapar.

Sadece kendiniz faydalanmayın

Bitkilerinizi haşerelerden korumak için sarımsak kabuğundan faydalanabilirsiniz. 2 litre ılık suya bir avuç sarımsak kabuğu ekleyin. Üzerini tülbentle örtün ve birkaç gün demleyin. Ardından bu suyla bitkilerinizi sulayın.