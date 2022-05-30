Kimse beklemiyordu: Trump'ın dansı Amerika'da tartışmalara sebep oldu

Donald Trump, Teksas'taki ilkokul saldırısında ölenlerin listesini okuduktan sonra dans ettiği için sert biçimde eleştirildi.

Eski ABD Başkanı, Ulusal Tüfek Birliği (NRA) kongresinde konuştu ve salı günü Uvalde'de ölenlerin isimlerini okuduğu konuşmasından sonra 1966 tarihli Sam & Dave şarkısı Hold On, I'm Comin'le dans etti.

Trump, öğretmenlerin kendilerini ve öğrencilerini savunabilmesi için silahlanmaları gerektiğini savundu.

Trump'ı eleştirenler "samimiyetsiz" önerileri ve konuşmasının ardından dans etmesi nedeniyle onu topa tuttu.

Demokrat Partili stratejist Adam Parkhomenko, attığı tweet'te "Trump, NRA kongresinde dans etti. Küçük naaşları toprağa verilmiş bile değil. Ve o, lanet olsun ki dans ediyor" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch) Avrupa medya direktörü Andrew Stroehlein de "Uvalde'de vurularak öldürülen çocukların naaşları henüz gömülmedi bile ve Trump NRA'nın silah kutlamasında dans ediyor" diye yazdı.

Oğlu bir trafik kavgası olayında vurularak öldürülen, Teksas eyaletinin Houston kentindeki A+UP Charter Okulu'nun müdürü Paul Castro, Trump'ın daha fazla okul saldırısı yaşanmasını önlemek için yaptığı önerilerin "samimiyetsiz" ve "ikiyüzlüce" olduğunu söyledi.

Texas Tribune'a konuşan Castro, 1999'daki Columbine Lisesi saldırısından "bu yana aynı politikacıların aynı şeyleri söylemesi beni çıldırtıyor" dedi.

Castro, "Silahlı polis binadaydı ve içeri girmedi, şimdi ilkokuldaki Bayan Smith'in ateş etmesini mi istiyorsunuz?" diye ekledi.

Kaynak: Independent Türkçe