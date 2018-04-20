Kimlikte yeni dönem başladı!

Nüfus cüzdanları yerine dağıtılan yeni kimlik kartlarının kontrolleri uygulanmaya başladı. 2023 yılına kadar alma hakkı olmasına rağmen şimdiden milyonu bulan sayıda insan yeni kimlik kartı başvurusunu yaptı.

2018 yılı içinde ise bu rakamın 50 milyonu bulacağı tahmin edilmekte.

DAHA HIZLI VE GÜVENLİ

Jandarma ekipleri, ülke genelinde emniyet, asayiş ve kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere yeni bir uygulama başlattı.

Bu kapsamda barkod okuma cihazlarıyla yapılan sorgulamalarda kimlik kartlarının çipleri okutularak, bilgiye daha hızlı, kesintisiz, güvenilir ve emniyetli şekilde ulaşılmasına imkan sağlanıyor.

19 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK UYGULANDI

İlk kez kullanılan cihazlar sayesinde vatandaşa ait veri girişlerinin hızlanması, yanlış veri girişlerinin asgariye indirilmesi, toplu taşıma hizmeti veren araçlardaki sorgulamalarda işlemlerin hızlı şekilde tamamlanarak bekleme süresinin azaltılması, böylece hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Samsun Jandarma Komutanlığı ekipleri de 19 ille eş zamanlı olarak "Türkiye huzur yol kontrol uygulaması" kapsamında Samsun-Ankara Karayolu Çakallı mevkisinde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki kişilerin kimlik kartlarının çipleri barkod okuma cihazıyla okutularak, kişilerin bilgilerine kısa sürede ulaşıldı.