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Kimliklere parmak izi geliyor!

AB Komisyonu, AB vatandaşlarının kimlik kartlarında parmak izi bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesini önerdi

18 Nisan 2018 Çarşamba 22:00
Kimliklere parmak izi geliyor!

Avrupa Birliği (AB), kimlik kartlarında parmak izi bulundurulmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonunun hazırladığı düzenleme teklifine göre, birlik içinde artırılan güvenlik önlemleri doğrultusunda kimlik kartlarında zorunlu parmak izi uygulaması hayata geçirilecek.

Teklif, AB üyesi vatandaşların kimlik kartlarına, parmak izi ve diğer biyometrik verilerin dahil edilmesini içeriyor. Böylece sahte belge kullanımının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Komisyonun sunduğu diğer bir teklifte ise yetkililerin AB vatandaşlarının banka hesap bilgilerine ulaşmasını kolaylaştıracak düzenlemelere yer verildi.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 22:00
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