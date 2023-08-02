Kısa bir süre önce Phishing Defense Center’ın (PDC) yayınladığı bir araştırma, saldırganların şirketlerin insan kaynakları departmanını taklit ederek, yeni kampanya adı altında tatil başvuru taleplerini içeren yanıltıcı e-postalar gönderdiğini ortaya koyuyor. Başvuru formunda kullanıcı adı ve şifrelerini talep eden saldırganlar bu sayede çalışanların kimlik bilgileri elde ediyor. Patron dolandırıcılığı (BEC) tehlikesini ortaya koyan bu yöntem, tatil-seyahat odaklı kimlik avı saldırılarının nasıl gelişim gösterdiğini açığa çıkarıyor.

Tatildeyken kimlik avı saldırılarından korunmanın 5 yolu

Bütünleşik siber güvenlik alanında çalışan WatchGuard Technologies uzmanları, tatildeyken kimlik avı saldırılarından korunmanın 5 yolunu paylaştı.



1. Tatile çıkmadan önce çalışanlarınıza güvenlik eğitimi verin. Çalışanların %55’i izin günlerinde tatil yerlerinden çalışırken yalnızca mobil cihazlarına güvendiklerini itiraf ediyor. Ofis dışında çalışmayı gerektiren durumlara karşı, çalışanların en iyi siber güvenlik uygulamalarına aşina olmaları için kuruluşların güvenlik politikalarını yenilemesi veya eğitim kursları planlaması gerekiyor. Kimlik avına ek olarak, başka bir saldırı riski olan smishing de bulunuyor. Bu gibi saldırı yöntemleri, güvenli mobil çalışma uygulamaları oluşturmanın özellikle önemli olduğu anlamına geliyor.



2. Çalışanların kimlik avı girişimlerini nasıl fark edeceklerini bildiklerinden emin olun. Siber suçlular, İK’yı taklit etmenin yanı sıra ofis dışından birini de taklit edebiliyor. Birinin takvimine veya e-posta hesabına erişildiği takdirde, saldırganlar o kişinin ne zaman tatilde olduğunu tespit ediyor ve sisteme ayrıcalıklı erişim elde etmek veya para sızdırmak amacıyla diğer çalışanlara mesajlar göndererek onları taklit edilebiliyor. Bu gibi saldırıların yaşanmaması adına çalışanların e-posta alıcısını dikkatlice kontrol etmeleri ve bir aldatmaca olmadığından emin olmak için mesajı gönderen kişiyle iletişimlerini doğrulamaları önem arz ediyor.



3. Acil durum planları hazırlayın. Olası bir saldırının etkilerini ve kapsamını, hızlı ve verimli bir şekilde sınırlandırmak için rehber görevi gören planların oluşturulması gerekiyor. Bu planlar, ekip üyelerinin tatil planına göre düzenlenerek, hangi çalışanın ne gibi sorumluluklar almasını belirten özet senaryolar şeklinde oluşturulmalıdır.



4. Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) uygulayın. Çalışanlardan birinin bir kimlik avı saldırısına uğraması durumunda MFA çözümünün uygulanması, saldırganların sistem ağına girmesini önleyebiliyor. MFA, çalışanların cihaz DNA’sını ele alarak kopyalama yöntemiyle sisteme erişim sağlayamaya çalışan saldırganların engellenmesine yardımcı oluyor.



5. Uç nokta güvenliğini kullanın. Tespit ve müdahale çözümü, uç noktaları sürekli olarak izleyerek makine ve işlem davranışlarını otomatik olarak engellemeyi sağlayan gelişmiş bir güvenlik sunuyor. Böylece başarılı bir kimlik avı saldırısı sonucunda saldırganın şirket sistemine erişim sağlamasını engelleyerek ağ cihazlarının korunmasını sağlıyor.