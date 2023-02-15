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Yaşam Kimliği bilinmeyen 282 çocuk var
Yaşam

Kimliği bilinmeyen 282 çocuk var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kimliği tespit edilen çocuk sayısın 1114, tespit edilemeyen çocuk sayısının ise 282 olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 00:17:00 -
Kimliği bilinmeyen 282 çocuk var

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1396 kayıtlı çocuğumuz, hastanede tedavisi devam eden 721 çocuk bulunmaktadır. 167 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 508 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1114 çocuğumuz, kimliği bilinmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

 

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