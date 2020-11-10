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Spor ‘Kimlerin değişeceğini göreceksiniz’ demişti… Erol Bulut rotasyona gidiyor
Spor

‘Kimlerin değişeceğini göreceksiniz’ demişti… Erol Bulut rotasyona gidiyor

Konyaspor yenilgisinin ardından, "Performansı düşenler var, kimlerin değişeceğini göreceksiniz" diyerek rotasyon sinyali veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un kadrodaki muhtemel değişim planı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 08:39:00 -
‘Kimlerin değişeceğini göreceksiniz’ demişti… Erol Bulut rotasyona gidiyor

Fenerbahçe’de Milli aradan sonra oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosunda büyük bir rotasyon yapılması bekleniyor. Erol Bulut, 2-0 kaybedilen Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada bazı oyuncuların 2-3 haftadır düşüş yaşadığını söylemiş, “Milli aradan sonra kimlerin değişip, kimlerin değişmeyeceğini göreceğiz” demişti. İşte Bulut’un ilk 11’e yapması muhtemel dokunuşlar...

Diego Perotti ilk 11

Fenerbahçe’ye geldiğinde sakat olan Diego Perotti, Antalya ve Konya maçlarında sonradan oyuna girdi. Arjantinli henüz fiziken tam hazır değil ancak lige verilen Milli ara onun için büyük avantaj. Kadroda yapılacak rotasyonda ilk 11’e en yakın isim Perotti. Erol Bulut, Valencia’yı kesip Pelkas’ı sağ kanada alarak, Arjantinli yıldızı solda oynatabilir.

Caner kulübeye çekilebilir

Savunmada da değişim bekleniyor. Serdar Aziz, Antalya ve Konya maçlarında formayı Lemos’tan almıştı. Ancak Gençlerbirliği maçıyla birlikte Uruguaylı stoperin 11’e dönmesi muhtemel. Konya karşısında yenilen iki goldeki hatası ve hücumdaki isabetsiz ortalarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Caner Erkin de kulübeye geçebilir. Ancak Caner performansı nedeniyle değil, Milli Takım’dan yorgun dönme ihtimali ve Beşiktaş maçı düşünülerek dinlendirilebilir. Yerine oynayacak isim ise sezonun flaş transferlerinden Filip Novak.

Papis Cisse bir adım önde

Fanatik'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler’de performansı düşen isimlerden biri de Mbwana Samatta. Tanzanyalı yıldız aslında ileride top tutarak, arkadaşlarına pozisyon hazırlayarak ön plana çıkıyor ancak gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Samatta, Konya karşısında net bir pozisyonda golü kaçırırken, çok daha müsait durumdaki Cisse’ye pas vermediği için de tepki çekti. Ayrıca Milli Takım’a gidecek olması nedeniyle Samatta’nın dinlendirilmesi de muhtemel. Forvette yıldız futbolcunun formasını kapmak için Papiss Cisse ve Kemal Ademi arasında rekabet yaşanacak. Cisse bir adım önde olsa da Milli aradaki idmanlarda Ademi de öne geçebilir.

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