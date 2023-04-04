Kimleri izlediğinizi iyi bilin! Kur'an kurslarını kapatmayı vadedenlerin adayı oldu
Tiyatro ve sinema oyuncusu Cezmi Baskın, seçim vaadi tarikatlarla cemaatleri ve Kur'an kurslarını kapatmak olan TİP'ten milletvekili adayı oldu.
TİP'in 14 Mayıs seçimine ilişkin liste kararı HDP'lileri ikiye bölerken, seçim vaatleri İslam karşıtlığından ibaret olan TİP'e katılan isimlerden biri de Cezmi Baskın oldu.
Baskın'ın TİP'ten aday olduğunu belirten Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz!
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