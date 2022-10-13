Üniversite öğrencileri, ulaşım desteklerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, kim ne kadar ulaşım desteği alabilecek?

Kimlere ulaşım desteği verilecek? Üniversite ulaşım desteği ne kadar başvurular ne zaman nereden yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV'de açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine sağlanacak ulaşım desteğine ilişkin konuştu. Bakan Yanık, “Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız. Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Öğrencilerimize ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla IBAN'lara'” dedi.