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Eğitim Kimler Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nda muaf sayılacak?
Eğitim

Kimler Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nda muaf sayılacak?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek olanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, kimler Kariyer Basamakları Sınavı'nda muaf?

Yeniakit Publisher
2022-08-23 20:23:00 -
Kimler Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nda muaf sayılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman ve başöğretmenlik sınavına ilişkin açıklamada bulundu.

Kimler Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nda muaf sayılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlüklerine, lisansüstü eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin, uzman ve başöğretmenlik sınavından muaf olmalarına ilişkin yazı gönderdi.

Yazıya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na 26 Eylül-3 Ekim'de başvuruda bulunanlardan, lisansüstü eğitimlerini 3-30 Ekim'de tamamlayacak olanlar, bu sürede lisansüstü eğitimlerini tamamladıklarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri halinde yazılı sınavdan muaf tutulacak.

19 Kasım'da 81 ilde yapılacak yazılı sınavdan muaf olacak öğretmenlerin başvuruları, 26 Eylül-3 Ekim'de alınacak. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta duyurulacak.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında, 18 Temmuz'da başlayan uzman öğretmenlik eğitimleri 5 Eylül'de, başöğretmenlik eğitimleri ise 19 Eylül'de tamamlanacak.

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