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Eğitim

Kimler ikinci üniversiteye sınavsız kayıt yaptırabilir | ATA AÖF kayıt işlemleri

Önlisans mezunu sınavsız lisan programına yerleşir mi? Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı. İkinci Üniversite için kayıt yaptırmak isteyenler "Kimler sınavsız ikinci üniversiteye kayıt yaptırabilir?" , "Sınavsız ikinci üniversite nedir?" , "Önlisans mezunu sınavsız lisans programına kayıt yaptırabilir mi?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 09:12:00 -
Kimler ikinci üniversiteye sınavsız kayıt yaptırabilir | ATA AÖF kayıt işlemleri

Açıköğretim fakülteleri sınavsız ikinci üniversite imkanına öğrencilerini tanıyor. Bunlardan biri de Erzurum Atatürk Üniversitesi. ATA AÖF üzerinden lisans ya da önlisan öğrencileri / mezunları ikinci üniversite için kayıt yaptırabilir. Peki, ikinci üniversiteye kimler ne zaman kayıt yaptırabilir?

Kimler ikinci üniversiteye sınavsız kayıt yaptırabilir

Sınavsız İkinci Üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren kaçırılmayacak bir fırsattır.

İkinci Üniversiteye herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun/öğrenci olan ya da yükseköğrenimine bu yıl bir başka bölüm/programda başlayacak olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarını tercih edebilirler.

İkinci üniversite başvuru tarihleri

İkinci Üniversite ön kayıt tarihleri: 01.06.2020 - 16.10.2020

İkinci Üniversite kesin kayıt tarihleri: 24.08.2020 - 16.10.2020

ATA AÖF kayıt işlemleri

İkinci üniversite fırsatından yararlanmak isteyenler kayıt işlemlerini tamamlamak istiyor. Bunun için ATA AÖF resmi internet sitesi üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz.

ATA İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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