Gündem Kimisi uçuk kimisi komplo teorisi diyebilir! Uçak kazasında derin şüphe
Gündem

Kimisi uçuk kimisi komplo teorisi diyebilir! Uçak kazasında derin şüphe

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

20 kahraman askerimizin şehit olduğu ve Türkiye'nin yüreğini yakan TSK ait askeri kargo uçağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu "Biz de ilk günden beri 'İsrail bu işin neresinde? diye sorduk." diyerek derin şüpheyi açıkladı.

Türkiye; Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan kahraman askerlerimizin yasını tutuyor.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu; milletimizin yüreğini yakan kazayla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Yorumlarımız izleyicilerimize uçuk veya komplo teorisi olarak gelebilir" diyen Karahansaoğlu; 2018 yılında Giresun'da vefat eden 11 yaşındaki Rabia Naz olayını hatırlattı.

"Biz de ilk günden beri 'İsrail bu işin neresinde? diye sorduk." ifadelerini kullanan Ali İhsan Karahasanoğlu derin şüpheyi açıkladı.

Aktüel

Edirne’de uçak kazalarında şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okundu

Gündem

Şehit cenazesinde ön saf çabası! İP’li Turhan Çömez’den ikinci ‘Kürkçü Aylin’ vakası

Aktüel

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

 

'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'
Dünya

'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'

İslam Başaran Mirat Haber'de yazdı: Tarihin dönüm noktaları genellikle adaletin en çok ihlal edildiği, insan vicdanının en derinden sarsıldı..
AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı
Gündem

AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekil..
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu "İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?"
Gündem

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Türkiye’nin nabzını tutan bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin klasik sorusu şuydu: “Erdoğa..
