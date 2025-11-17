Kimisi uçuk kimisi komplo teorisi diyebilir! Uçak kazasında derin şüphe
20 kahraman askerimizin şehit olduğu ve Türkiye'nin yüreğini yakan TSK ait askeri kargo uçağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu "Biz de ilk günden beri 'İsrail bu işin neresinde? diye sorduk." diyerek derin şüpheyi açıkladı.
Türkiye; Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan kahraman askerlerimizin yasını tutuyor.
Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu; milletimizin yüreğini yakan kazayla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Yorumlarımız izleyicilerimize uçuk veya komplo teorisi olarak gelebilir" diyen Karahansaoğlu; 2018 yılında Giresun'da vefat eden 11 yaşındaki Rabia Naz olayını hatırlattı.
"Biz de ilk günden beri 'İsrail bu işin neresinde? diye sorduk." ifadelerini kullanan Ali İhsan Karahasanoğlu derin şüpheyi açıkladı.
Aktüel
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?