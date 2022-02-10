Kimin maçı ne zaman? Yarın maçları hangileri? 11 Şubat 2022 Cuma maçlar saat kaçta hangi kanalda?

Yarın kimin maçı var? Cuma hangi maçlar var, yarın kimin maçı var, 11 Şubat Cuma maçlar saat kaçta? soruları canlı futbol maçlarını takip edenlerce sorgulanıyor. Süper Lig 25. hafta maçları yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Hem Türkiye Lig (Süper Lig, 1. Lig) maçları ile hem Avrupa Ligi maçları anlık olarak takip edilmekte. Hangi maç hangi kanalda? Yarınki maçlar saat kaçta? İşte 11 Şubat Cuma yarın hangi maçlar var? sorusunun cevabı.

Yarın kimin maçı var?

11 Şubat Cuma kimin maçı var?

17.00 Altınordu-Gençlerbirliği TRT Spor

20.00 Altay-Çaykur Rizespor beIN Sports 1

20.00 Samsunspor-Bursaspor TRT Spor

23.00 Sevilla-Elche Spor Smart

2 Şubat Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Boluspor-Keçiörengücü TRT Avaz

13.30 Adanaspor-Denizlispor TRT Spor

15.30 Manchester United-Southampton S Sport

16.00 Başakşehir-Gaziantep FK beIN Sports 2

16.00 Giresunspor-Fenerbahçe beIN Sports 1

16.00 Cadiz-Celta Vigo Spor Smart

16.00 Ankaragücü-İstanbulspor TRT Spor

17.00 İtalya Serie A Ligi S Sport 2

18.00 Brentford-Crystal Palace S Sport +

18.00 Everton-Leeds United S Sport

18.00 Watford-Brighton S Sport +

18.15 Villarreal-Real Madrid S Sport +

19.00 Galatasaray-Kayserispor beIN Sports 1

19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor TRT Spor

20.00 Napoli-Inter S Sport 2

20.30 Norwich City-Manchester City S Sport

20.30 Rayo Vallecano-Osasuna Spor Smart

22.45 Torino-Venezia S Sport 2

23.00 Atletico Madrid-Getafe Spor Smart

13 Şubat Pazar hangi maçlar var?

13.30 Ümraniyespor-BB Erzurumspor beIN Sports 1

13.30 Manisa FK-Menemenspor TRT Spor

13.30 Milan-Sampdoria TRT Avaz

14.30 Antalyaspor-Karagümrük beIN Sports 1

16.00 Alaves-Valencia Spor Smart

16.00 Burnley-Liverpool S Sport

17.00 Newcastle-Aston Villa S Sport +

17.00 Tottenham-Wolverhampton S Sport +

17.00 Empoli-Cagliari S Sport +

17.00 Genoa-Salernitana S Sport +

17.00 Verona-Udinese S Sport 2

18.15 Levante-Real Betis Spor Smart

19.00 Kasımpaşa-Alanyaspor beIN Sports 2

19.00T rabzonspor-Konyaspor beIN Sports 1

19.00 Eyüpspor-Bandırmaspor TRT Spor

19.30 Leicester City-West Ham S Sport

20.00 Sassuolo-RomaS Sport 2

20.30 Real Sociedad-Granada Spor Smart

22.45 Atalanta-Juventus S Sport 2

23.00 E spanyol-Barcelona Spor Smart

Süper Lig 25. hafta maç programı