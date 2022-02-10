Kimin maçı ne zaman? Yarın maçları hangileri? 11 Şubat 2022 Cuma maçlar saat kaçta hangi kanalda?
Yarın hangi maçlar var, yarınki maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig 25. hafta maçları yarın oynanacak maçlar ile başlayacak. Yarın kimin maçı var Süper Lig? Yarın oynanacak Süper Lig maçları hangileri? İşte Süper Lig, La Liga, Premier Lig, İtalya Serie A Ligi maçları...
Yarın kimin maçı var? Cuma hangi maçlar var, yarın kimin maçı var, 11 Şubat Cuma maçlar saat kaçta? soruları canlı futbol maçlarını takip edenlerce sorgulanıyor. Süper Lig 25. hafta maçları yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Hem Türkiye Lig (Süper Lig, 1. Lig) maçları ile hem Avrupa Ligi maçları anlık olarak takip edilmekte. Hangi maç hangi kanalda? Yarınki maçlar saat kaçta? İşte 11 Şubat Cuma yarın hangi maçlar var? sorusunun cevabı.
Yarın kimin maçı var?
11 Şubat Cuma kimin maçı var?
17.00 Altınordu-Gençlerbirliği TRT Spor
20.00 Altay-Çaykur Rizespor beIN Sports 1
20.00 Samsunspor-Bursaspor TRT Spor
23.00 Sevilla-Elche Spor Smart
2 Şubat Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Boluspor-Keçiörengücü TRT Avaz
13.30 Adanaspor-Denizlispor TRT Spor
15.30 Manchester United-Southampton S Sport
16.00 Başakşehir-Gaziantep FK beIN Sports 2
16.00 Giresunspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
16.00 Cadiz-Celta Vigo Spor Smart
16.00 Ankaragücü-İstanbulspor TRT Spor
17.00 İtalya Serie A Ligi S Sport 2
18.00 Brentford-Crystal Palace S Sport +
18.00 Everton-Leeds United S Sport
18.00 Watford-Brighton S Sport +
18.15 Villarreal-Real Madrid S Sport +
19.00 Galatasaray-Kayserispor beIN Sports 1
19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor TRT Spor
20.00 Napoli-Inter S Sport 2
20.30 Norwich City-Manchester City S Sport
20.30 Rayo Vallecano-Osasuna Spor Smart
22.45 Torino-Venezia S Sport 2
23.00 Atletico Madrid-Getafe Spor Smart
13 Şubat Pazar hangi maçlar var?
13.30 Ümraniyespor-BB Erzurumspor beIN Sports 1
13.30 Manisa FK-Menemenspor TRT Spor
13.30 Milan-Sampdoria TRT Avaz
14.30 Antalyaspor-Karagümrük beIN Sports 1
16.00 Alaves-Valencia Spor Smart
16.00 Burnley-Liverpool S Sport
17.00 Newcastle-Aston Villa S Sport +
17.00 Tottenham-Wolverhampton S Sport +
17.00 Empoli-Cagliari S Sport +
17.00 Genoa-Salernitana S Sport +
17.00 Verona-Udinese S Sport 2
18.15 Levante-Real Betis Spor Smart
19.00 Kasımpaşa-Alanyaspor beIN Sports 2
19.00T rabzonspor-Konyaspor beIN Sports 1
19.00 Eyüpspor-Bandırmaspor TRT Spor
19.30 Leicester City-West Ham S Sport
20.00 Sassuolo-RomaS Sport 2
20.30 Real Sociedad-Granada Spor Smart
22.45 Atalanta-Juventus S Sport 2
23.00 E spanyol-Barcelona Spor Smart
Süper Lig 25. hafta maç programı