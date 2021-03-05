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Dünya Kimi kimden koruyacak? ABD, PKK bölgesine 'Avenger' gönderdi!
Dünya

Kimi kimden koruyacak? ABD, PKK bölgesine 'Avenger' gönderdi!

Irak’taki saldırıları bahane eden ABD yönetimi Suriye ve Irak’taki işgalini daha da derinleştiriyor. Amerikan basını, Pentagon’un iki ülkeye hava savunma sistemi kurduğunu yazdı. Amerikan Forbes sitesinde yayınlanan bir rapora göre, ABD Irak’ta konuşlandırılan askerlerini korumak için bölgeye kısa menzilli “Avenger” hava savunma sistemi yerleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 07:48:00 -
Kimi kimden koruyacak? ABD, PKK bölgesine 'Avenger' gönderdi!

Irak’taki saldıları bahane eden ABD yönetimi Suriye ve Irak’taki işgalini derinleştiriyor. ABD basını, Pentagon’un iki ülkeye hava savunma sistemi kurduğunu yazdı.

Amerikan Forbes sitesinde yayınlanan bir rapora göre, ABD Irak’ta konuşlandırılan askerlerini korumak için bölgeye kısa menzilli “Avenger” hava savunma sistemi yerleştirecek.

Rapora göre, kurulması planlanan hava savunma sistemi PKK/YPG işgali altındaki Suriye’nin Deyrizor bölgesi ile Irak’ta konuşlandırılacak. Avenger hava savunma sistemi, İHA/SİHA’lara karşı etkili bir sistem olarak dikkat çekiyor.

Arka arkaya sistemler kuruldu

Paul Iddon tarafından kaleme alınan raporda ayrıca, geçtiğimiz yılın başlarında Irak’ta ABD güçlerini barındıran üslerin hava savunma sistemlerinin bulunmadığı, ancak İran’ın Amerikan askerlerinin yer aldığı Irak üslerine yönelik saldırılarından sonra C-RAM sistemlerine ek olarak Patriot sistemleri konuşlandırdığı belirtildi.

ABD Merkez Komutanı General Kenneth McKenzie, daha önce patlayıcı cihazların bu konuda ilk sırada yer almasının ardından, küçük dronların Irak’taki ABD kuvvetleri için en büyük tehlike olduğunu belirtmişti. McKenzie, “Büyük, yüksek maliyetli dronlardan değil, mağazalardan bin doları geçmeyen bir miktara satın alınabilen küçük dronlardan söz ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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