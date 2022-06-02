Kimi kandırıyorsun sen? Bakın Uğur Dündar hangi iftirası nedeniyle yargılanıyor!

Uğur Dündar’a yönelik yargı sürecini istismar eden CHP ve yandaş medya, “Basın susturuluyor algısı” yapmaya devam ediyor. ‘Algı’ haberleriyle yaşanan gerçeklerin üzeri örtülmeye çalışılırken, gerçekler de gün yüzüne çıkıyor.

FETÖ’nün Kılıçdaroğlu’na servis ettiği tapeleri köşesine taşımış!

Sol kesimin ‘medya tetikçisi’ Uğur Dündar, 6 Nisan 2014 tarihinde şunları köşesine taşıdığı belirlendi; “

“Kemal Film sunar: Başçalan’la Milyonali Zihniyeti Dolar Peşinde Bu başlık da nereden çıktı?” dediğinizi duyar gibiyim.

CHP Genel Başkanı, “Başçalan” olduğunu öne sürdüğü Başbakan Erdoğan’la, “Milyonali” diyerek seslendiği Binali Yıldırım’la ilgili yolsuzluk iddialarını, tapeleri okuyarak sürdürdü.

Kılıçdaroğlu’nun kamuoyuna duyurduğu belgelerdeki yolsuzluk rakamları dudak uçuklatacak türden.

Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş tüm yolsuzluk rakamlarını alt alta yazıp toplasanız, onun dile getirdiği boyutun yanına bile yaklaşamaz!..”

FETÖ’cü savcılara güvenerek, posta koymaya çalışmış!

2014 yılında hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin savcılığa çağrılan Uğur Dündar, FETÖ’cü savcılara güvenerek, posta koymaya devam ediyor ve bir yandan da, medyanın anında susturulduğunu iddia ettiği de belirlendi. Yazdığı sözde ‘yolsuzluk’ yazısının üzerinden 8 yıl geçmiş, hala ise yargılama sürecinin ise devam ettiğine işaret ediliyor.

“Medya böyle zulüm” görmemiş!

Kemalistlerin ‘tetikçisi’ Uğur Dündar, 30 Nisan 2014 tarihinde ise ‘zulüm ediyorlar’ ididasıyla şu yazıyı kaleme aldığı anlaşıldı:

“Medya, medya olalı böyle zulüm görmedi!.. 17 Aralık’tan sonra başlayan ses kaydı yağmuruna gerek bu köşede, gerekse Halk TV’de yaptığım Halk Arenası programında hep ihtiyatla yaklaştım.

Kayıtlar topluma yansıdıktan ve aleniyet kazandıktan sonra kamu yararı bulunan bölümlerini, özet olarak sizlerle paylaştım.

Hiçbirini satır satır kullanmadım ama yolsuzluk ve rüşvet iddialarını cesaretle dile getirmekten de kaçınmadım.

(…)

Sevgili okurlarım,

AKP iktidarı biat etmeyenlerin kalemlerini kırıyor, işten attırıyor, pes etmeyenleri davalarla yıldırmaya çalışıyor, olmadı, bir bahane uydurarak zindana atıyor.

AKP’nin medya üzerindeki baskılarını ve zulmünü artık “Sağır Sultan” bile biliyor.”