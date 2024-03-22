Kimi destekleyecek? Ocak Partisi seçim kararını açıkladı

Ocak Partisi lideri Kadir Canpolat, Adıyaman AK Parti Belediye Başkan adayı Ziya Polat ve partililerle bir araya geldi. Canpolat, görüşme sonrası aday çıkarmadıkları Adıyaman'da AK Parti Belediye Başkan adayı Ziya Polat'ı desteklediklerini açıkladı.

‘BİZ HER ZORLUKTA BİRİZ VE BERABERİZ’

Partisinin Adıyaman'da izleyeceği stratejisine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Canpolat, “Daha önceki açıklamalarımızda da ifade ettiğimiz gibi Ocak Partisi olarak aday çıkarmadığımız illerde Sayın cumhurbaşkanımızın elini kaldırdığı adayları destekleyeceğimizi söylemiştik. Sonuç itibariyle bugün bir araya geldiğimiz AK Parti Belediye Başkan adayımız Ziya Polat başkanımıza Adıyaman'da destek verme kararı aldık. 31 Mart yerel seçimleri herkesin niyetini, istikametini ve duruşunu gösterdiği bir seçim olarak tarihe geçecek. Bu anlamda AK Parti'nin il ve ilçe başkanlarının yüzüne bakan kişilerin Sayın Erdoğan'ı görmesi gerekir. ‘AK Parti'nin bir idarecisi hata yaptı’ diye topyekûn hepsine küseceğiz anlamına gelmemelidir, insanız hepimiz hata yapabiliriz. Bizler ihanet şebekeleriyle değil, kefenli liderin kefenli askeriyiz diyerek her zorlukta biriz ve beraberiz. Ocak Partisi olarak bir pazarlık, menfaat ve çıkar üzerine AK Parti'ye destek vermiyoruz. Biz yüreğimizi ortaya koyarak diğer illerdeki belediye başkan adaylarını nasıl destekliyorsak Adıyaman'da da AK Parti Belediye Başkan adayımızı destekliyoruz. Ankara ve İstanbul dışında aday çıkardığımız tüm illerde Ocak Partisi kendi logosuyla, kendi ismiyle, kendi adaylarıyla seçimlere girecek" dedi.