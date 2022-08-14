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Gündem Kime yutturuyorsun Bay Kemal? Kılıçdaroğlu milletle alay etti
Gündem

Kime yutturuyorsun Bay Kemal? Kılıçdaroğlu milletle alay etti

Sözde 'Helalleşme Programı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Helalleşme bir oy isteme değildir. Helalleşme yaşanan derin acılardan ders çıkarıp gelecekte böyle bir acının yaşanmama çağrısıdır. Yetmedi mi çektiğimiz acılar, yetmedi mi yapılan kavgalar?" dedi, ardından ise hapisteki FETÖ'cüleri işaret ederek "Düşüncesinden ötürü insanlar hapse atılıyorsa bu doğru değildir. " ifadelerini kullanıp milletin aklıyla alay etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 16:45:00 -
Kime yutturuyorsun Bay Kemal? Kılıçdaroğlu milletle alay etti

Sözde 'Helalleşme Programı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme adı altında hapisteki FETÖ'cüleri masum göstermeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu, Helalleşme Programı'nda konuşma yaptı. Kamplaşma istemediklerini iddia eden CHP Lideri, hapisteki FETÖ'cüleri korumaya kalktı.

"Artık beraber olmalıyız. Ben samimi bir insanım. İçimde ne varsa dışımda da o vardır." diyen Kılıçdaroğlu, içindekini daha fazla tutamayarak, 'kuru ekmek, sevgi' edebiyatını FETÖ'cülere bağladı.

"Acıda ve sevinçte ortaklaşmalıyız. Ben bu ülkede eğer kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam niye siyaset yapıyorum?" diyen Kılıçdaroğlu, niye siyaset yaptığını açıklarcasına, "Yetmedi mi çektiğimiz acılar, yetmedi mi yapılan kavgalar? Düşüncesinden ötürü insanlar hapse atılıyorsa bu doğru değildir. " dedi.

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Yorumlar

fetösavar

müdür uçmuş..

deniz HAN

GENÇLER İYİ DİNLEYİN AÇIN BAKIN RAHMETLİ SAVAŞ PROGRAMLARINA SAVAŞ AY İZLEYİN AHANDA KEMAL BEYİ İZLEYİN EFENDİM DİYOR YURT YAPACAKMIŞ EN ÇOK YURT REİS TAYYİP BABA YAPTI BE GENÇLER ALLAH AŞKINA SAVAŞ AY PROGRAMINA BAKIN ORDA BUNUN YÜZÜNÜ GÖRÜRSÜNÜZ SENİ SEVMEDİM KEMAL BEYYYY SENDE BENİ SEVMEEEEEEE YÜRRÜ SENLE İŞİMİZ OLMAZ DENİZ BAYKALI SEVERDİK SENİ ASLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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