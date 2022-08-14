Kime yutturuyorsun Bay Kemal? Kılıçdaroğlu milletle alay etti

Sözde 'Helalleşme Programı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme adı altında hapisteki FETÖ'cüleri masum göstermeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu, Helalleşme Programı'nda konuşma yaptı. Kamplaşma istemediklerini iddia eden CHP Lideri, hapisteki FETÖ'cüleri korumaya kalktı.

"Artık beraber olmalıyız. Ben samimi bir insanım. İçimde ne varsa dışımda da o vardır." diyen Kılıçdaroğlu, içindekini daha fazla tutamayarak, 'kuru ekmek, sevgi' edebiyatını FETÖ'cülere bağladı.

"Acıda ve sevinçte ortaklaşmalıyız. Ben bu ülkede eğer kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam niye siyaset yapıyorum?" diyen Kılıçdaroğlu, niye siyaset yaptığını açıklarcasına, "Yetmedi mi çektiğimiz acılar, yetmedi mi yapılan kavgalar? Düşüncesinden ötürü insanlar hapse atılıyorsa bu doğru değildir. " dedi.