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Spor Kimden çıkıyor bu milyon avrolar? CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber!
Spor

Kimden çıkıyor bu milyon avrolar? CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 15:41:00 -
Kimden çıkıyor bu milyon avrolar? CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber!

CAS, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'e faiziyle birlikte 2.3 milyon euroyu aşan tazminat ödemesine karar verdi.

CAS, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'e faiziyle birlikte 2.3 milyon euroyu aşan tazminat ödemesine karar verdi.

CAS, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'e toplam 2.3 milyon Euro tazminat ödemesine karar verdi.

Siyah beyazlı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2.048.538,93 EUR ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270.000 EUR tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık 5% faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir."

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